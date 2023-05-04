Про це він заявив під час візиту до Нідерландів виступив із промовою у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.

"Ми всі розуміємо, що попри ту чи іншу роботу - ми будемо працювати над створенням спеціального трибуналу, бо ми маємо засуджувати злочин агресії як такий, як найголовніший, як первісний злочин і тут у нас є велика група, яка складається з 35 країн наразі. Проте, є якісь ті чи інші думки щодо того, в якому вигляді має бути побудований цей трибунал. Наша позиція чітка - ми будемо працювати без будь-яких гібридних форматів, будемо працювати над конкретним трибуналом, щоб відповідальні за свої злочини не були недоторканими. Для нас це дуже важливо, це одне із принципових питань", - заявив він.

Зеленський зокрема зазначив, що Україна знає, звідки пішов "гібридний мир" та пам'ятає з початку 2014 року Мінські угоди.

"Ми знаємо, до чого це призвело і на будь-який гібридний мир, гібридний трибунал як розвиток цього, Україна погоджуватися не хоче", - заявив президент Зеленський.