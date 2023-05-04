"Для нас це принципово": Зеленський прокоментував можливість "гібридного" трибуналу за злочини РФ
Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість "гібридного" трибуналу за злочини РФ
Про це він заявив під час візиту до Нідерландів виступив із промовою у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.
"Ми всі розуміємо, що попри ту чи іншу роботу - ми будемо працювати над створенням спеціального трибуналу, бо ми маємо засуджувати злочин агресії як такий, як найголовніший, як первісний злочин і тут у нас є велика група, яка складається з 35 країн наразі. Проте, є якісь ті чи інші думки щодо того, в якому вигляді має бути побудований цей трибунал. Наша позиція чітка - ми будемо працювати без будь-яких гібридних форматів, будемо працювати над конкретним трибуналом, щоб відповідальні за свої злочини не були недоторканими. Для нас це дуже важливо, це одне із принципових питань", - заявив він.
Зеленський зокрема зазначив, що Україна знає, звідки пішов "гібридний мир" та пам'ятає з початку 2014 року Мінські угоди.
"Ми знаємо, до чого це призвело і на будь-який гібридний мир, гібридний трибунал як розвиток цього, Україна погоджуватися не хоче", - заявив президент Зеленський.
- 4 травня президент Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів виступив із промовою у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.
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