Для ремонту пасажирських літаків у РФ пропонують використовувати піратські запчастини
Мінтранс РФ через санкції готується дозволити ремонт цивільних літаків іноземного виробництва з використанням неоригінальних запчастин
Відомство вже підготувало проєкт ухвали уряду, інформує РБК.
У документі йдеться, що в умовах санкцій виникають значні труднощі у постачанні оригінальних комплектуючих для літаків.
Також зазначається, що у деяких країнах налагоджено виробництво неоригінальних компонентів, схвалених до використання американською та європейською владою. У проєкті ухвали пропонується дозволити встановлювати такі запчастини на літаки в Росії.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
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