Для ремонту пасажирських літаків у РФ пропонують використовувати піратські запчастини

Відомство вже підготувало проєкт ухвали уряду, інформує РБК.

У документі йдеться, що в умовах санкцій виникають значні труднощі у постачанні оригінальних комплектуючих для літаків.

Також зазначається, що у деяких країнах налагоджено виробництво неоригінальних компонентів, схвалених до використання американською та європейською владою. У проєкті ухвали пропонується дозволити встановлювати такі запчастини на літаки в Росії.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.

14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

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