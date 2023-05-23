Про це він розповів в етері Еспресо.

Військовий експерт прокоментував технічне оснащення, з яким здійснили рейд російські добровольці 22 травня на територію Бєлгородської області: "Коли ми говоримо про зразки військової техніки, то там брали участь два танки, один БТР та дев'ять броньованих машин. Тобто ця техніка була на оснащенні або легіону "Свобода Росії", або військового формування "Русский добровольческий корпус", які й здійснювали рейд у РФ та звільняли свою територію від режиму Путіна".

Сергій Згурець нагадав тезу польського генерала Блащака про те, що Росія може створити наступальні дії, використовуючи територію між Сумською та Харківською областями.

"Вкрай цікавим є місця, де проводилися ці рейдові дії. Парадоксально, що зараз добровольчі підрозділи росіян діють у тій ділянці, де свого часу ймовірно могли готуватися до наступу російські війська. Добровольці пройшли "зуби дракона", які їх не зупинили. Далі дійшли до плацдарму, який обмежується двома річками, що ускладнює тим же росіянам витискання цих добровольчих підрозділів. Ці річки утворюють трикутник, який не просто перетнути. Можемо говорити, що плацдарм обрано надзвичайно цікаво. Якби рейдові дії продовжилися, то ворогам доводилося б знаходити достатньо багато сил, аби вибивати добровольчі батальйони. Насправді місце обрано тактично грамотно. Сподіваюся, що рейдові дії будуть тривати ще певний час та наберуть більших масштабів, ніж до цього", - сказав Згурець.

22 травня у легіоні "Свобода Росії" заявили, що створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ

23 травня росЗМІ повідомили про прильоти у Бєлгороді та області в будівлі ФСБ та МВС

Також у новому звіті Інституту вивчення війни зазначили, що у Росії відчуваються інформаційні потрясіння через події у Бєлгородській області

У Бєлгородській області РФ продовжується "контртерористична операція". Губернатор заявляє про поранених й закликає місцевих поки не повертатися додому









