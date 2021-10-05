"Дніпро-1" ошелешив ціною за героя України на Євро-2020 Довбика
СК "Дніпро-1" готовий продати українського форварда Артема Довбика за суму приблизно 15 млн євро
Про це повідомляє авторитетний український журналіст Ігор Циганик.
В етері програми "Циганик Live" журналіст заявив, що трансфер Довбика в "Шахтар" став актуальним після травми основного нападника "гірників" Лассіни Траоре, який вибув до наступного сезону.
"Правда, що трансфер Артема Довбика в "Шахтар можливий". Наскільки мені відомо, перед придбанням Траоре Срна вже консультувався з Йовічевичем про можливу пропозицію по Довбику. За суму в 15 млн євро. Приблизно таку ціну керівництво дніпрян хотіло за Довбика, коли ним цікавилося Динамо", - сказав Циганик.
На рахунку 24-річного Артема Довбика 10 матчів і 5 голів у цьому сезоні за "Дніпро-1". Transfermarkt оцінює нападника в 1,8 млн євро.
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- З'ясувалося, що форвард збірної України Артем Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи та відібрав рекорд у легендарного француза Мішеля Платіні.
- 30 червня повідомлялось, що СК "Дніпро-1" готовий продати Довбика за 5 млн євро.
- 26 липня стало відомо, що турецький "Трабзонспор" зробить офіційну пропозицію СК "Дніпро-1" стосовно трансферу Артема Довбика.
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