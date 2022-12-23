До 31 грудня у Росії приймуть доленосне рішення щодо футболу: УЄФА або Азійська конфедерація
До кінця року російський футбольний союз повинен визначитись, чи залишатимуться вони в УЄФА
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Росіяни можуть стати членами Азійської конфедерації футболу.
"Рішення буде ухвалено до 31 грудня 2022 року. Річ у тому, що якщо ми не подаємо заяву про вихід з УЄФА до останнього дня фінансового року, то вони можуть сказати, що розглядатимуть наше питання у липні 2024 року. Так ми втрачаємо півтора року. Якщо ми приймаємо рішення про вихід, то до 31 числа їх треба повідомити. Тоді УЄФА має розглянути наше питання за пів року", - сказав віцепрезидент російського футбольного союзу Денис Соловйов.
Збірна Росії відсторонена від змагань під егідою УЄФА та ФІФА. У травні дискваліфікацію країни-агресора продовжили до кінця сезону 2022/23.
Російські збірні та клуби були виключені зі всіх міжнародних турнірів, як на найвищому рівні, так і на рівні молодіжних та юнацьких збірних.
- У липні повідомлялось, що Росія вирішила створити футбольний чемпіонат для клубів з Криму, "ДНР", "ЛНР", Херсона, Запоріжжя, Абхазії та Південної Осетії.
- 19 грудня Українську асоціацію футболу попередили про можливе призупинення членства в УЄФА та ФІФА через порушення статуту організацій.
- У травні 2023 року УЄФА проведе у Волгограді футбольний турнір серед юнацьких збірних.
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