До 31 грудня у Росії приймуть доленосне рішення щодо футболу: УЄФА або Азійська конфедерація

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Росіяни можуть стати членами Азійської конфедерації футболу.

"Рішення буде ухвалено до 31 грудня 2022 року. Річ у тому, що якщо ми не подаємо заяву про вихід з УЄФА до останнього дня фінансового року, то вони можуть сказати, що розглядатимуть наше питання у липні 2024 року. Так ми втрачаємо півтора року. Якщо ми приймаємо рішення про вихід, то до 31 числа їх треба повідомити. Тоді УЄФА має розглянути наше питання за пів року", - сказав віцепрезидент російського футбольного союзу Денис Соловйов.

Збірна Росії відсторонена від змагань під егідою УЄФА та ФІФА. У травні дискваліфікацію країни-агресора продовжили до кінця сезону 2022/23.

Російські збірні та клуби були виключені зі всіх міжнародних турнірів, як на найвищому рівні, так і на рівні молодіжних та юнацьких збірних.

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