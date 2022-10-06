Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Фіксуємо рух техники та скупчення окупантів: 11:15 - на виїзд із Маріуполя в бік Донецька виїхало п’ять вантажівок з живою силою. Позначка "О". Окупанти з червоними стрічками", - зауважив він.

У селі Зоря Маріупольського району понад 200 загарбників розмістились у школі. Дітей росіяни відправили на дистанційне навчання з "технічних причин".

23 вересня, у перший день "референдуму", до Маріуполя в'їхало 27 російських військових вантажівок, частина з яких була завантажена окупантами

9 вересня Петро Андрющенко розповів, що в Мангуші, біля Маріуполя, російські загарбники формують колони техніки й відправляють її в бік Бердянська.

11 вересня Маріуполі зафіксували рух російської військової техніки на виїзд із міста

12 вересня Петро Андрющенко.попереджав про можливі російські провокації в школах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb