До Донецька виїхали вантажівки з окупантами, а в школі біля Маріуполя розмістилося понад 200 росіян
З Маріуполя до Донецька 6 жовтня виїхали вантажівки з військами РФ, а в селі Зоря понад 200 окупантів розмістились у школі, відправивши дітей на "дистанційку"
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Фіксуємо рух техники та скупчення окупантів: 11:15 - на виїзд із Маріуполя в бік Донецька виїхало п’ять вантажівок з живою силою. Позначка "О". Окупанти з червоними стрічками", - зауважив він.
У селі Зоря Маріупольського району понад 200 загарбників розмістились у школі. Дітей росіяни відправили на дистанційне навчання з "технічних причин".
23 вересня, у перший день "референдуму", до Маріуполя в'їхало 27 російських військових вантажівок, частина з яких була завантажена окупантами
- 9 вересня Петро Андрющенко розповів, що в Мангуші, біля Маріуполя, російські загарбники формують колони техніки й відправляють її в бік Бердянська.
- 11 вересня Маріуполі зафіксували рух російської військової техніки на виїзд із міста
- 12 вересня Петро Андрющенко.попереджав про можливі російські провокації в школах.
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