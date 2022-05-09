До європейських портів експортується 60-70% російської нафти, негайно потрібне ембарго, - журналіст Клименко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"До прикладу, за квітень місяць через чорноморські та азовські порти Росії було експортовано майже 11 млн тонн нафти та нафтопродуктів. На мій погляд, стає першим питанням негайне введення ембарго на російську нафту. Якщо цього не відбудеться, то обстріли інфраструктури, цивільних об'єктів, культурних цінностей та втрат серед мирного населення і наших військових будуть продовжуватися тому, що гаманець Путіна буде це дозволяти" – зауважив журналіст.



Андрій Клименко пояснив, що пакет санкцій ЄС, який був прийнятий 8 квітня, містив норму щодо заборони входу суден під російськими прапорами до європейських портів, також були й винятки. І у тих винятках було написано, окрім експорту енергетичних та продовольчих товарів, тобто ці санкції поки що не забороняють вхід танкерів з російської маркою у європейські порти.



"Ми щоденно фіксуємо, що приблизно 60-70% експорту російської нафти іде з Чорного та Азовського морів до європейських портів. Ми кажемо, що 70% портів призначення - це порти НАТО і 60% суден є танкерами країн НАТО та ЄС, на першому місці там стоять Греція та Туреччина. Потрібно ембарго або санкціонувати порти відправлення"- підсумував Клименко.



Головний редактор порталу додав, що, наприклад, Греція має найбільший у світі танкерний флот, тобто для неї припинити роботу з російською нафтою означає поставити на прикол сотні танкерів, і це треба враховувати.

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