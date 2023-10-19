До кінця року окупанти планують вивезти до РФ ще 10 тис. українських дітей, – Лубінець
До кінця року до РФ відправлять іще 10 тис. українських дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей
Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
За його даними, окупанти повезуть дітей до Москви та Санкт-Петербурга за маршрутами так званого культурного просвітництва. Крім вистав, парків та екскурсій містом, маленьких українців возять на спеціально створені музейні експозиції "Подвиг народа", агітують брати участь у військових квестах.
"Усупереч положенням Конвенції про права дитини, машина російської пропаганди працює без упину. Апробувавши ще з 2014 року серед населення Криму різні способи викорінення самоідентичності та належності до українського народу, нині окупанти зосередили увагу на українських дітях, які разом з батьками вимушено опинилися під владою російського агресора", - зазначив Лубінець.
Для вивезення дітей до РФ окупанти нерідко застосовують погрози й переслідування, зауважив він.
Омбудсмен наголосив, що "примусово занурюючи українських дітей в російський освітній і культурний простір, РФ продовжує насильницьку геноцидну політику проти України".
Депортація українських дітей до Росії
В Україні не можуть назвати точну кількість примусово вивезених дітей.
Так, 18 січня в етері Еспресо омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що РФ вивезла "десятки тисяч" дітей з України та не дає інформацію про них.
У березні юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська в ефірі Еспресо повідомила, що Російська Федерація від початку агресії проти України депортувала понад 1,5 млн українських дітей.
Водночас юристка Мирослава Харченко називала цифру в 730 тис. депортованих дітей.
13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни.
У липні у держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.
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