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До кінця року в Україні запрацює нацрада з фіксації пошкоджень культурної спадщини на ТОТ, - Мінкульт

27 вересня, 2023 середа
22:32
Війна з Росією Мінкульт

До нового року в Україні запрацює міжвідомча національна рада з фіксації та документування пошкоджень об'єктів культурної спадщини та культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях

Про це розповіла в коментарі Еспресо директорка департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яна Томин.

"На даний момент ми знаходимося в розробці створення цієї комісії. Основною задачею буде напрацювання дієвих механізмів по фіксації втрат у сфері культурної спадщини з подальшим переходом до формування репараційної політики", - сказала Мар'яна Томин.

Представниця Мінкульту пояснила, що збитки мають бути юридично оформлені для передачі даних до міжнародних структур.

"Якщо ми говоримо про те, що нанесена шкода державі, що ми втратили величезну частину музейного фонду, нам нанесені величезні археологічні збитки - тоді ми маємо думати як це все має бути юридично оформлено і передано до міжнародних судових інституцій, над цим будемо працювати. Це не буде просто група, яка матиме представництво офіційних органів державної влади, ми хочемо залучити максимально широкий спектр громадських організацій, які володіють тими знаннями, які в поєднанні з органами державної влади будуть це все конвертувати у  спільний результат - перемогу та отримання репарацій", - сказала Мар'яна Томин.

Директорка департаменту культурної спадщини Мінкульту також назвала установи, які візьмуть участь у роботі нацради.

"З офіційних відомств туди мають входити МКІП, на базі якого створюється ця рада, Мінреінтеграції, МВС, СБУ, Міноборони і низка громадських організацій, які працюють в цьому сегменті, серед яких є Кримський інститут стратегічних досліджень, який є автором цієї ідеї", - сказала Мар'яна Томин.

  • 19 вересня Мінкульт повідомив, що російські окупанти зруйнували в Україні понад 220 бібліотек і пошкодили близько 400.
  • 21 вересня т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що російська армія зруйнувала в Україні понад 800 об'єктів культури, зокрема 250 об'єктів культурної спадщини за час повномасштабного вторгнення.
  • США повернули Україні культурні цінності, викрадені російськими військами з тимчасово окупованих територій.
  • Офіс генерального прокурора України планує розслідувати злочини росіян проти культурної спадщини, використовуючи досвід ФБР.
Новини
Культура
окуповані території
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