До штурму Сєвєродонецького напрямку загарбники залучили понад 15 тис. військових, 30 бронетранспортерів і 10 танків, – радник міністра МВС Денисенко
Радник міністра МВС Вадим Денисенко переконаний, на Сєвєродонецьку напрямі дуже важка ситуація, там окупанти зосередили свої основні зусилля для захоплення
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На цьому напрямі ситуація надскладна. Росіяни кинули туди величезні сили. Станом на зараз там перебуває понад 25 батальйонно-тактичних груп. Одна така група містить 600-800 людей, також це понад 30 БТРів та 10 танків", – наголосив Денисенко.
Радник міністра МВС зауважив, як і раніше, російські загарбники хочуть "взяти в кільце" Сєвєродонецьк і вийти на кордони Луганської області.
"Окрім того, окупанти паралельно штурмують місто Лиман. Тож ситуація там справді складна", – наголосив він.
Також Денисенко додав, що найближчі 4 тижні вся увага і сили будуть сконцентровані саме у битві за Донецьку та Луганську область.
"Від цієї битви буде залежати вся майбутня історія цієї війни", – сказав він.
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