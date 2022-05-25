Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"На цьому напрямі ситуація надскладна. Росіяни кинули туди величезні сили. Станом на зараз там перебуває понад 25 батальйонно-тактичних груп. Одна така група містить 600-800 людей, також це понад 30 БТРів та 10 танків", – наголосив Денисенко.



Радник міністра МВС зауважив, як і раніше, російські загарбники хочуть "взяти в кільце" Сєвєродонецьк і вийти на кордони Луганської області.



"Окрім того, окупанти паралельно штурмують місто Лиман. Тож ситуація там справді складна", – наголосив він.

Також Денисенко додав, що найближчі 4 тижні вся увага і сили будуть сконцентровані саме у битві за Донецьку та Луганську область.



"Від цієї битви буде залежати вся майбутня історія цієї війни", – сказав він.



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