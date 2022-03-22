До України везуть понад 2 млн доз препаратів йоду, - очільник комітету Ради Радуцький
Найближчим часом в Україну надійдуть понад 2 млн доз препаратів йоду, дефіцит яких наразі спостерігається в аптечній мережі
Про це сказав у ефірі телемарафону UAразом голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає Укрінформ.
Нардеп зазначив, що затримки із постачанням виникли через спричинені російською агресією логістичні проблеми. За словами Радуцького, така ж ситуація виникла з постачанням безрецептурних заспокійливих.
"Ці медпрепарати, переважно, вітчизняного виробництва. Всі українські підприємства фармацевтичної галузі вже налагодили їх виготовлення. Думаю, найближчим днями їх також буде достатньо в аптеках", - сказав Радуцький.
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Крім того, нардеп повідомив про вже здійснені закупівлі гормональних препаратів, дефіцит яких має бути подолано найближчими днями.
Також Радуцький заявив, що Мінохоронздоров'я найближчим часом вирішить питання доставки ліків у регіони, де відбуваються активні бойові дії.
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Водночас нардеп не виключив виникнення дефіциту інших медичних препаратів і засобів, зокрема через проблеми з логістикою. Радуцький закликав громадян не провокувати такий дефіцит і не купувати більше ліків, ніж потрібно.
Попит на препарати йоду в Україні виник через загрозу радіоактивної катастрофи внаслідок захоплення окупантами Чорнобильської та Запорізької АЕС. У випадку такої аварії препарати йоду використовують для зменшення шкоди здоров'ю людини.
- Нагадаємо, на Чорнобильській АЕС вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію людей, які перебували на станції близько 600 годин.
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