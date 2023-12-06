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До України з Росії та тимчасово окупованих територій повернули 8 дітей

6 грудня, 2023 середа
18:03
Війна з Росією Депортовані діти

У середу, 6 грудня, до України, за посередництва Катару, повернулися восьмеро дітей з тимчасово окупованих територій та РФ

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у telegram

"Сьогодні, у День Святого Миколая, команда нашого Офісу зустрічає чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців на рідній українській землі", - написав Лубінець.  

За його словами, дітей вдалося повернути завдяки спільній роботі з Катаром, який вже вдруге долучається до процесу повернення неповнолітніх, які опинилися на ТОТ. 

"Для нашої держави важлива кожна наша дитина, тож і повернення відбуваються як із РФ, так і з ТОТ. Вік повернутих — від 8 до 18 років. Їхній шлях повернення традиційно напрацьовувала наша команда спільно з іншими органами державної влади. Для цих дітей сьогодні справді відбулося передріздвяне диво – вони зустрінуть і обіймуть своїх рідних на Батьківщині", - розповів Лубінець. 

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. А у Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

Дмитро Лубінець наголосив, що Львова-Бєлова визнала, що за 2022 рік її країна депортувала сотні тисяч українських дітей, а це є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

У жовтні міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова, який раніше підтвердив свою участь у депортації дітей із тимчасово окупованих російськими військами територій України.

16 жовтня представник Катару повідомив, що тамтешнім дипломатам у Москві передадуть трьох українських дітей, яких вивезли до Росії.

Кримінал
Гаага
воєнні злочини Росії
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