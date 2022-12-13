"Добрий день для судової реформи в Україні": посол Британії про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва
Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс позитивно відреагувала на ліквідацію скандального Окружного адмінсуду Києва
Про це стало відомо з twitter.
"Отже, кінець Окружному адміністративному суду міста Києва. Гарний день для судової реформи в Україні. Якщо судді суду, що замінить його, будуть призначені за конкурсною та відкритою процедурою через нові ВККС та ВРП, то приводів для святкування буде ще більше", - наголосила британська дипломатка.
- 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.
- 18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.
- 13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва
- 9 грудня 2022 року Державний департамент США запровадив санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
- Комітет Верховної Ради з питань правової політики на засіданні 12 грудня підтримав законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.
- 13 грудня Рада ліквідувала скандальний ОАСК і створила замість нього Київський міський окружний адмінсуд.
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