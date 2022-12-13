Про це стало відомо з twitter.

"Отже, кінець Окружному адміністративному суду міста Києва. Гарний день для судової реформи в Україні. Якщо судді суду, що замінить його, будуть призначені за конкурсною та відкритою процедурою через нові ВККС та ВРП, то приводів для святкування буде ще більше", - наголосила британська дипломатка.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.

13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва

9 грудня 2022 року Державний департамент США запровадив санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики на засіданні 12 грудня підтримав законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

13 грудня Рада ліквідувала скандальний ОАСК і створила замість нього Київський міський окружний адмінсуд.

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