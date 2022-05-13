Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора відбулося засідання Верховної Ради. Було винесено на розгляд понад 20 дуже різних питань. Ці питання стосуються економічного характеру та організації соціальних аспектів життя країни. Однак, думка "Європейської Солідарності" та багатьох народних депутатів полягає в тому, що зараз потрібно питання додаткового фінансування Збройних сил України ставити пріоритетним для розгляду Верховної Ради", - пояснив Павленко.

Павленко наголосив, що підтримка ЗСУ та Територіальної оборони повинна стати найважливішим питанням для парламентарів.

"Підтримка Збройних сил України та Територіальної оборони повинна стати пріоритетом для народних депутатів. Це стосується виплат військовим та фінансування оборонного сектору держави. Питання економічні повинні ретельніше опрацьовувати в комітетах Верховної Ради. Оскільки, ми повинні менше часу витрачати на такі питання, вносячи в ці законопроєкти свої правки", - додав Павленко.

За словами Павленка, народні депутати знайшли ресурс з якого можна було б виділити додаткові кошти на фінансування армії.

"Ми з колегами знайшли додатковий ресурс, з якого можна було б виділити кошти на додаткове фінансування оборонного сектору. Ці кошти можна було б направити на виплати для військових та ТрО. Також потрібно підтримувати виробництво української зброї. Збройні сили України потрібно забезпечити всім необхідним. Оскільки, ми знаємо, що потрібно зробити ще дуже багато, щоб наші бійці мали достатню кількість засобів захисту та зброї", - додав Павленко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb