Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав у інтерв'ю Укрінформу.

"Будь-яка ініціатива, яку всі підтримують, повинна мати під собою фінансове обґрунтування, має бути фінансове джерело задоволення цієї потреби. Коли вноситься поправка, яка вартуватиме українському бюджету 180 мільярдів гривень на рік, а при цьому джерелом покриття передбачено всього 2% від цієї потреби, маємо розуміти, що ці гроші десь треба знайти. Звідки їх брати? Сьогодні дірка у 180 мільярдів в державному бюджеті, як на мене, – це безвідповідальне ставлення до того, як ми маємо фінансово підтримувати нашу перемогу. Із повагою ставлюся до всіх військових, представників Міністерства внутрішніх справ, але, вважаю, що зараз виплати найбільше потрібні захисникам, які боронять Україну на передовій", – зазначив спікер українського парламенту."Будь-яка ініціатива, яку всі підтримують, повинна мати під собою фінансове обґрунтування, має бути фінансове джерело задоволення цієї потреби. Коли вноситься поправка, яка вартуватиме українському бюджету 180 мільярдів гривень на рік, а при цьому джерелом покриття передбачено всього 2% від цієї потреби, маємо розуміти, що ці гроші десь треба знайти. Звідки їх брати? Сьогодні дірка у 180 мільярдів в державному бюджеті, як на мене, – це безвідповідальне ставлення до того, як ми маємо фінансово підтримувати нашу перемогу. Із повагою ставлюся до всіх військових, представників Міністерства внутрішніх справ, але, вважаю, що зараз виплати найбільше потрібні захисникам, які боронять Україну на передовій", – зазначив він.

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Окрім цього, Стефанчук також розповів, що напередодні засідання, на якому була підтримана поправка про повернення додаткових виплат усім військовим, поліцейським та рятувальникам, організовував зустріч з усіма лідерами фракцій та груп, представниками Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України. Він зазначив, що силовики пояснювали народним депутатам, чому нинішня логіка виплат правильна. "Але вийшло, як вийшло", – додав він.

Водночас він поінформував про напрацювання низки рішень щодо відповідної ініціативи, але відмовився називати деталі.

"Я би дуже хотів, щоб кожен народний депутат або інший суб’єкт законодавчої ініціативи, коли вносить законопроєкти, у першу чергу, думав, де взяти гроші, та як це вплине на фінансування нашої перемоги. Це складне питання, але, я думаю, що ми обов’язково знайдемо на нього відповідь", – резюмував спікер українського парламенту.