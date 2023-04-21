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"Додаткові виплати найбільше потрібні бійцям на передовій": Стефанчук про додаткові 30 тис. для військових

21 квітня, 2023 п'ятниця
09:55
Економіка Руслан Стефанчук

Повернення додаткових виплат у розмірі 30 тисяч гривень військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам коштуватиме Україні 180 мільярдів гривень на рік

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав у інтерв'ю Укрінформу.

"Будь-яка ініціатива, яку всі підтримують, повинна мати під собою фінансове обґрунтування, має бути фінансове джерело задоволення цієї потреби. Коли вноситься поправка, яка вартуватиме українському бюджету 180 мільярдів гривень на рік, а при цьому джерелом покриття передбачено всього 2% від цієї потреби, маємо розуміти, що ці гроші десь треба знайти. Звідки їх брати? Сьогодні дірка у 180 мільярдів в державному бюджеті, як на мене, – це безвідповідальне ставлення до того, як ми маємо фінансово підтримувати нашу перемогу. Із повагою ставлюся до всіх військових, представників Міністерства внутрішніх справ, але, вважаю, що зараз виплати найбільше потрібні захисникам, які боронять Україну на передовій", – зазначив спікер українського парламенту."Будь-яка ініціатива, яку всі підтримують, повинна мати під собою фінансове обґрунтування, має бути фінансове джерело задоволення цієї потреби. Коли вноситься поправка, яка вартуватиме українському бюджету 180 мільярдів гривень на рік, а при цьому джерелом покриття передбачено всього 2% від цієї потреби, маємо розуміти, що ці гроші десь треба знайти. Звідки їх брати? Сьогодні дірка у 180 мільярдів в державному бюджеті, як на мене, – це безвідповідальне ставлення до того, як ми маємо фінансово підтримувати нашу перемогу. Із повагою ставлюся до всіх військових, представників Міністерства внутрішніх справ, але, вважаю, що зараз виплати найбільше потрібні захисникам, які боронять Україну на передовій", – зазначив він.

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Окрім цього, Стефанчук також розповів, що напередодні засідання, на якому була підтримана поправка про повернення додаткових виплат усім військовим, поліцейським та рятувальникам, організовував зустріч з усіма лідерами фракцій та груп, представниками Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України. Він зазначив, що силовики пояснювали народним депутатам, чому нинішня логіка виплат правильна. "Але вийшло, як вийшло", – додав він.

Водночас він поінформував про напрацювання низки рішень щодо відповідної ініціативи, але відмовився називати деталі.

"Я би дуже хотів, щоб кожен народний депутат або інший суб’єкт законодавчої ініціативи, коли вносить законопроєкти, у першу чергу, думав, де взяти гроші, та як це вплине на фінансування нашої перемоги. Це складне питання, але, я думаю, що ми обов’язково знайдемо на нього відповідь", – резюмував спікер українського парламенту.

  • З 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Відповідно до нього виплати безпосередньо залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.
  • 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
  • 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим.
  • Народний депутат із парламентської фракції "Голос" Володимир Цабаль вніс у парламент проєкт постанови "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022)".
  • Генеральний штаб Збройних Сил України закликав не маніпулювати виплатами додаткових 30 тисяч гривень військовим, винагорода нараховується залежно від перебування.
Суспільство
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
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