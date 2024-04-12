Литва розпочинає програму реабілітації для поранених військових ЗСУ
Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських військових. Для цього влада виділила близько 15 млн євро
Про це повідомила прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте, передає пресслужба МОЗ України.
Зазначається, що кошти будуть спрямовані безпосередньо на реконструкцію лікарень і навчання фахівців.
Шимоніте підкреслила, що ЗСУ захищають не лише Україну, а й Литву та всю Європу.
"Саме сьогодні Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських солдатів. Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі й Житомирі", - сказала прем'єрка Литви.
Влада країни закликала інші держави також долучитися до допомоги ЗСУ.
- Раніше у МОЗ повідомляли, що кожен український військовий, який пережив поранення, має отримувати три години реабілітації на день. Вартість повного 21-денного курсу становить 33 600 грн.
- У лютому уряд запустив пілотний проєкт щодо безоплатного зубопротезування ветеранів. На реалізацію програми виділили 750 млн грн.
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