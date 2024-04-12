Литва розпочинає програму реабілітації для поранених військових ЗСУ

Про це повідомила прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте, передає пресслужба МОЗ України.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані безпосередньо на реконструкцію лікарень і навчання фахівців.

Шимоніте підкреслила, що ЗСУ захищають не лише Україну, а й Литву та всю Європу.

"Саме сьогодні Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських солдатів. Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі й Житомирі", - сказала прем'єрка Литви.

Влада країни закликала інші держави також долучитися до допомоги ЗСУ.

Раніше у МОЗ повідомляли, що кожен український військовий, який пережив поранення, має отримувати три години реабілітації на день. Вартість повного 21-денного курсу становить 33 600 грн.

У лютому уряд запустив пілотний проєкт щодо безоплатного зубопротезування ветеранів. На реалізацію програми виділили 750 млн грн.

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