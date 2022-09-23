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Головна війна з Росією Досі не під санкціями: "Схеми" виявили у Франції вілли олігарха з РФ Лісіна, який постачав сталь для ядерної зброї

Досі не під санкціями: "Схеми" виявили у Франції вілли олігарха з РФ Лісіна, який постачав сталь для ядерної зброї

23 вересня, 2022 п'ятниця
21:26
війна з Росією санкції проти Росії

Журналісти програми "Схеми" знайшли дві вілли на Лазуровому узбережжі Франції найбагатшого росіянина Володимира Лісіна, який досі не потрапив до санкційних списків США, ЄС, Британії та України

Про це повідомило видання Радіо Свобода.

Повідомляється, що в рамках розслідування, "Схеми" також з’ясували, що компанії Лісіна системно постачали сталь підприємствам оборонного комплексу Росії, в тому числі для виробництва ядерної зброї РФ.

Обидві французькі вілли родини Лісіна розташовані неподалік Ніцци в муніципалітеті Вільфранш-сюр-Мер. ВОни зареєстровані на дві французькі компанії – SCI GAILLARDIA (власник – Володимир Лісін та син Юрій) та SCI BALEARA (власники – дружина і син Володимира Лісіна).

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Вілли розташовані по сусідству і мають вихід до моря, повідомляють журналісти.

Також повідомляється, що "Схеми" звернулися до уповноважених органів ЄС, Британії, США та України із проханням пояснити, чому Володимир Лісін не потрапив під санкційні обмеження. На що в РНБО України зазначили, що не отримували пропозицій про запровадження санкцій щодо Лісіна від уповноважених на це законом органів

В уряді Британії та Єврокомісії зазначили, що не коментують свої можливі майбутні рішення щодо санкцій.

  • Раніше розслідування BBC виявило, що брати Ротенберги оминали санкції, використовуючи лазівку в британських законах.
  • Станом на 16 вересня було відомо, що зі санкційного списку ЄС зникли прізвища сестри Усманова, Жириновського і колишньої дружини Фрідмана.
  • 16 вересня стало відомо, що міжнародні партнери України пропонували створити "фонд покаяння" для російських олігархів

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Росія
олігархи
санкції проти Росії
Велика Британiя
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