"Доступні кредити 5-7-9%": український бізнес отримав 70 млрд грн з початку 2023 року

Про це повідомляє Мінекономіки.

За минулий тиждень майже 700 підприємців отримали кредити на суму 3,5 млрд грн за урядовою програмою, а загалом, з початку дії програми банки видали бізнесу 73 тис. кредитів на суму 237,5 млрд грн.

Найбільшу кількість кредитів отримують бізнеси у таких сферах:

сільського господарства — 51%;

торгівлі та виробництва — 26%;

промислової переробки — 14%.

Від початку року власники українського бізнесу отримали 70 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", у якій беруть участь 45 банків, серед яких "Приватбанк", "Ощадбанк", "Райффайзен Банк Аваль" тощо.