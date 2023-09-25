"Доступні кредити 5-7-9%": український бізнес отримав 70 млрд грн з початку 2023 року
За минулий тиждень, з 18-го по 24 вересня, майже 700 українських підприємців отримали кредити на суму 3,5 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%"
Про це повідомляє Мінекономіки.
За минулий тиждень майже 700 підприємців отримали кредити на суму 3,5 млрд грн за урядовою програмою, а загалом, з початку дії програми банки видали бізнесу 73 тис. кредитів на суму 237,5 млрд грн.
Найбільшу кількість кредитів отримують бізнеси у таких сферах:
- сільського господарства — 51%;
- торгівлі та виробництва — 26%;
- промислової переробки — 14%.
Від початку року власники українського бізнесу отримали 70 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", у якій беруть участь 45 банків, серед яких "Приватбанк", "Ощадбанк", "Райффайзен Банк Аваль" тощо.
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