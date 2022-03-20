Довше їхали, ніж воювали: полк "Азов" знищив спецназ ГРУ з Кавказу
Маріупольські оборонці продовжують завдавати значних втрат окупантам, які вже декілька тижнів безуспішно намагаються взяти місто
Як повідомляє телеграм-канал "Азов-Маріуполь", полк "Азов" знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки, передає "Еспресо. TV".
"Довше їхали, ніж воювали", - підсумовують наші військові і демонструють документи знищених ворогів.
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