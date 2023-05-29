Про це інформує Держприкордонслужба.

"У звʼязку з появою на інформаційних ресурсах повідомлень щодо заборони виїзду з України 17-річним юнакам, вносимо розʼяснення. Після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім визначених винятків", - написали в пресслужбі.

Прикордонники наголосили, що на 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються.

ДПСУ керується вимогами Постанови Кабінету міністрів № 57.

"Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - додали у відомстві.