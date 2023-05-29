ДПСУ спростувала чутки про заборону 17-річним юнакам виїжджати з України
Державна прикордонна служба України спростувала інформацію щодо заборони виїзду за кордон юнаків молодше 18 років
Про це інформує Держприкордонслужба.
"У звʼязку з появою на інформаційних ресурсах повідомлень щодо заборони виїзду з України 17-річним юнакам, вносимо розʼяснення. Після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім визначених винятків", - написали в пресслужбі.
Прикордонники наголосили, що на 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються.
ДПСУ керується вимогами Постанови Кабінету міністрів № 57.
"Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - додали у відомстві.
- Стало відомо, що в Україні планують знизити граничний вік перебування на військовому обліку до 25 років. У Міноборони заявили, що такі нововведення зумовлені режимом воєнного стану та відсутністю потреби в перебуванні на військовому обліку призовників до 27 років.
- Народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що наразі чоловіки до 27 років не вважаються військовозобов'язаними та не підлягають загальній мобілізації, саме тому уряд хоче знизити призовний вік до 25 років.
- Нагадаємо, до України впродовж минулої доби, 28 травня, в'їхали 41 тис. осіб, виїхали - 37 тисяч.
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