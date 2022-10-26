Дружина командира "Азову" Редіса показала нову ілюстрацію, присвячену боротьбі за звільнення полонених захисників "Азовсталі"
Ілюстраторка Катерина Прокопенко, співзасновниця асоціації родин захисників "Азовсталі", створила нову роботу, присвячену боротьбі жінок за звільнення з полону українських героїв
Ілюстрацією Катерина Прокопенко поділилась в Instagram.
Дружина звільненого з полону командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, українська ілюстраторка Катерина Прокопенко створює яскраві та символічні роботи.
Нову ілюстрацію Катерина присвятила жінкам, які борються за повернення з російського полону своїх чоловіків, батьків, синів, братів. Нова робота зображує рудоволосу дівчину, яка мчить верхи на казковому створінні, тримаючи у руках транспарант з гаслом "Free Azovstal defenders".
"Тільки вперед, пліч-о-пліч із друзями, за звільнення героїв", – підписала роботу Катерина.
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