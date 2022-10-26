Ілюстрацією Катерина Прокопенко поділилась в Instagram.

Дружина звільненого з полону командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, українська ілюстраторка Катерина Прокопенко створює яскраві та символічні роботи.

Нову ілюстрацію Катерина присвятила жінкам, які борються за повернення з російського полону своїх чоловіків, батьків, синів, братів. Нова робота зображує рудоволосу дівчину, яка мчить верхи на казковому створінні, тримаючи у руках транспарант з гаслом "Free Azovstal defenders".

"Тільки вперед, пліч-о-пліч із друзями, за звільнення героїв", – підписала роботу Катерина.