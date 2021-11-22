Дружина не хоче переїжджати в Англію: стало відомо, чому Зідан відмовився тренувати "Манчестер Юнайтед"

Про це повідомляє Сuatro.



Зінедін Зідан є серед пріоритетних варіантів для босів "Манчестер Юнайтед" на посаду головного тренера англійського топ-клубу. Проте, сам француз не збирається переїжджати на "Туманний Альбіон".



За інформацією джерела, Зідан уже відхилив пропозицію МЮ. Француз відмовився через погане знання англійської мови. Також на рішення 49-річного француза вплинуло небажання його дружини переїжджати до Англії.



Раніше повідомлялось, що 49-річний Зідан не зацікавлений у цій роботі, оскільки має намір стати головним тренером збірної Франції. На цій посаді він розраховує замінити Дідьє Дешама, який може залишити команду після чемпіонату світу-2022 у Катарі.



Останнім місцем роботи Зідана був мадридський "Реал", з якого він звільнився у травні 2021 року.



З грудня 2018 року "Манчестер Юнайтед" тренував Уле-Гуннар Сульшер. За цей час команда не виграла жодного трофею. 21 листопада норвежця відправили у відставку.

Найкращим результатом МЮ в Прем'єр-лізі при Сульшері стало друге місце у сезоні-2020/21. Також у 2021 році манчестерці вийшли до фіналу Ліги Європи, де поступився іспанському "Вільярреалу".

У 12 матчах нинішнього сезону чемпіонату Англії МЮ набрав 17 очок і посідає сьоме місце. Команда програла п'ять із семи останніх матчів у АПЛ, зокрема, 20 листопада поступилася "Вотфорду" - 1:4.

10 листопада повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати німець Ральф Рангнік, який є керівником зі спорту та розвитку московського "Локомотива".

17 листопада стало відомо, що екстренер "Реала" Зінедін Зідан не збирається на роботу в МЮ.

21 листопада "Ман Юнайтед" відправив Уле-Гуннара Сульшера у відставку.

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