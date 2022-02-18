ДТП з кортежем Ярославського: поліція заявила, що частини автомобілів замили перед вилученням для експертизи

Про це повідомляє Нацполіція.



"Під час слідчих дій вилучені всі об’єкти слідової інформації, які мають значення для встановлення істини дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться в повідомленні.



Також експерти з'ясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їх елементи, а саме - передня частина, колеса та днищ, були замиті.



"Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди", - зазначили у Нацполіції.

Нагадаємо, у середу, 9 лютого, близько 22:55 на дорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталась смертельна аварія. Автомобіль, який їхав зі сторони Чугуєва у напрямку Харкова, наїхав на 50-річного пішохода, який потім загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. "Українська правда" із посиланням на свої джерела 10 лютого повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери передньої машини кортежу бізнесмена.

Водночас Фінансова група Development Construction Holding, президентом якої є Олександр Ярославський, повідомила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH.

За даними "Української правди", під час смертельної аварії за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського 9 лютого жертву переїхали два автомобілі поспіль.

10 лютого Денис Монастирський звільнив очільника поліції Харківщини за підозру чоловіку, який перебував у іншому місці. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb