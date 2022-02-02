ДТП з Трухіним: Рада може не підтримати можливу відставку Монастирського, адже колектив "слуг" боїться втратити владу, - політексперт

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Коли ми зараз говоримо про відставки - щодо Монастирського. Я згадую ситуацію, яка мала місце в Дніпрі, де рядовий Нацгвардії вчинив злочин проти життя і здоров'я громадян. На той момент, керівник НГУ подав у відставку не через тиск. І коли стає питання про відставку Монастирського, ми забуваємо про один момент - відставка будь-якого міністра потребує голосування у Верховній Раді. Навіть якщо пан Монастирський вирішить віддати свою долю в якості міністра на відкуп парламенту (оновити легитимність) - відправите мене у відставку чи ні. Але не факт, що 226 нардепів цю відставку підтримають", - заявив Вігірінський.



Він вважає, що чинна влада є колективом, який боїться втратити владу.



"За великим рахунком, можна проводити аналогії з Януковичем, тому що вчасна відставка Кабміну і міністра Захарченка могла по-іншому розвивати події. Але це була історія, що "ми безсмертні і нам все дозволено". Якщо аналізувати ситуацію з Трухіним - тяжких наслідків немає, смерті немає. Якщо б він вийшов і сказав "Так, випив - сів за кермо - спричинив ДТП" - це не кримінальна відповідальність. Склали б протокол, заплатив штраф, позбавили б права керування", - додав експерт.



Він вважає, що головна проблема через інформаційні приводи про те, як намагаються "зам'яти" цю

історію.



"Вся система держорганів була побудована на те, щоб "зам'яти" цю ситуацію, хоча за великим рахунком, вона не мала наслідків. Але страх і непрогнозування ситуації призводить до того, що "Ви хотіли цього - пожинайте". Як суспільно-політичний ефект, ця ситуація з цим конкретним народним депутатом і нашарована на неї купа всякої брехні - все це не було заради чого", - підсумував Вігірінський.





Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.