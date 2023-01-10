Двоє польських волонтерів отримали поранення під Бахмутом

Про це в коментарі PAP повідомив речник міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич.

Стало відомо, що поранені – чоловік і жінка – займались розвезенням гуманітарної допомоги на прифронтових територіях України.

"Вони розпаковували допомогу для населення з автомобіля, коли поруч розірвалася мінометна міна. На жаль, у випадку з жінкою-волонтеркою все закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка кульове осколкове поранення", – зазначив речник польського МОЗ.

Повідомляється, що з української сторони за транспортування та догляд за пацієнтами відповідав Фонд "Гуманітарна допомога", додав Андрусевич.

По прибутті в Польщу з пораненими поляками також поспілкувався міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

9 січня стало відомо, що поліція розшукує двох волонтерів - громадян Великої Британії, які зникли поблизу Соледара.

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