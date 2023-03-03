Двох громадян США заарештували за експорт авіаобладнання до Росії
У Сполучених Штатах затримали двох громадян за звинуваченнями у багаторічній схемі обходу експортного законодавства: чоловіки постачали запчастини до російських літаків
Про це мовиться на сайті міністерства юстиції США.
2 березня у США заарештували двох чоловіків: їх звинуватили в багаторічній схемі обходу експортного законодавства. Так, діяльність громадян Америки включала незаконний експорт авіаційних технологій до Росії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження санкцій.
Згідно з обвинуваченням, 59-річний Сиріл Грегорі Буяновський з Лоуренса та 55-річний Дуглас Робертсон з Олате володіли й керували торговою компанією "КанРус", яка постачала західне авіонічне обладнання російським компаніям і надавала відповідні послуги з ремонту обладнання.
Підсудних звинувачують у змові, експорті контрольованих товарів без ліцензії, фальсифікації та неподанні електронної експортної інформації та контрабанді товарів, що суперечить законодавству США. Якщо їх визнають винними, їм загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років тюремного ув'язнення за кожним пунктом експорту контрольованих товарів без ліцензії; до 10 років позбавлення волі за кожну контрабанду; і до п'яти років позбавлення волі за кожне звинувачення у змові та фальсифікації експортної інформації.
- Від початку 2023 року у Росії відбулось щонайменше сім аварій за участі авіаційного пасажирського транспорту, ще чимало інцидентів, які змушували скасовувати чи переривати рейси.
- А в грудні високопоставлені американські чиновники пригрозили турецьким особам тюремним ув'язненням, штрафами та втратою експортних привілеїв, якщо вони надаватимуть послуги із заправки паливом та надання запчастин для літаків американського виробництва, що літають з Туреччини в Росію та Білорусь і назад в порушення експортного контролю, запровадженого навесні минулого року.
- 1 лютого найбільший турецький оператор наземного обслуговування попередив російські авіакомпанії про припинення надання послуг їх літакам, що вироблені з американських комплектуючих.
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