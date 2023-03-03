Двох громадян США заарештували за експорт авіаобладнання до Росії

Про це мовиться на сайті міністерства юстиції США.

2 березня у США заарештували двох чоловіків: їх звинуватили в багаторічній схемі обходу експортного законодавства. Так, діяльність громадян Америки включала незаконний експорт авіаційних технологій до Росії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження санкцій.

Згідно з обвинуваченням, 59-річний Сиріл Грегорі Буяновський з Лоуренса та 55-річний Дуглас Робертсон з Олате володіли й керували торговою компанією "КанРус", яка постачала західне авіонічне обладнання російським компаніям і надавала відповідні послуги з ремонту обладнання.

Підсудних звинувачують у змові, експорті контрольованих товарів без ліцензії, фальсифікації та неподанні електронної експортної інформації та контрабанді товарів, що суперечить законодавству США. Якщо їх визнають винними, їм загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років тюремного ув'язнення за кожним пунктом експорту контрольованих товарів без ліцензії; до 10 років позбавлення волі за кожну контрабанду; і до п'яти років позбавлення волі за кожне звинувачення у змові та фальсифікації експортної інформації.