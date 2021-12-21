"Дженоа" - "Аталанта": Малиновський потрапив у стартовий склад на матч проти команди Шевченка в "українському дербі" в Серії А
Сьогодні, 21 грудня, "Дженоа" Андрія Шевченка прийме "Аталанту" Руслана Малиновського з Бергамо у 19-му турі чемпіонату Італії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний сайт Серії А.
Букмекери не вірять, що "Дженоа" Андрія Шевченка зуміє перемогти "Аталанту" Руслана Малиновського у 19-му турі Серії А. На перемогу генуезців коефіцієнт 8,40. Нічия оцінюється у 5,20. Виграш бергамців вважається беззаперечним - 1,47.
Матч "Дженоа" проти "Аталанти" відбудеться сьогодні, 21 грудня. Початок о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція українського дербі на Megogo.
"Дженоа" зазнала чотири поспіль поразок у чемпіонаті Італії. Загалом команда під керівництвом Андрія Шевченка лише одного разу зіграла внічию і здобула одну перемогу в Кубку Італії.
Генуезці мають 10 очок та займають 18-те місце в турнірній таблиці. "Аталанта" з 37 очками йде четвертою.
Стартові склади команд на матч "Дженоа" - "Аталанта":
"Дженоа": Сірігу, Бані, Васкес, Крішито, Біраскі, Стураро, Бадель, Портанова, Камбіасо, Екубан, Дестро.
"Аталанта": Спортьєлло, Деміраль, Паломіно, Дж'їмсіті, Гатебур, Коопмайнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Міранчук, Малиновський, Сапата.
- Нагадаємо, 14 грудня у 1/16 фіналу Кубка Італії "Дженоа" переграла "Салернітану" та здобула першу перемогу під керівництвом українського тренера Андрія Шевченка.
- 20 грудня головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко показав, що по бойовому налаштований на матч з "Аталантою" у чемпіонаті Італії.
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