Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів і знов претендує на посаду прем’єр-міністра, - ЗМІ
Борис Джонсон отримав підтримку 100 парламентаріїв-консерваторів, необхідну для участі у виборах прем'єра Великобританії
Про це повідомляє телеканал Sky News.
Джерело, близьке до колишнього лідера торі, повідомило, що Бориса Джонсона підтримують понад 100 депутатів, і тому він може бути включений до голосування.
Союзники пана Джонсона заявили, що він виступає за здобуття посади прем'єра для себе, але йому, ймовірно, протистоятиме в перегонах за лідерство його колишній канцлер Ріші Сунак, чия відставка стала ключовою причиною відходу пана Джонсона з Даунінг-стріт цього літа.
Для деяких консервативних законодавців Джонсон є переможцем голосування, здатним привернути увагу всієї країни як своєю знаменитістю, так і своїм "енергійним оптимізмом".
Для інших Джонсон - токсична постать, і питання в тому, чи зможе він переконати десятки законодавців, які покинули його, що тепер він – людина, яка може об'єднати партію.
- Раніше 22 жовтня ЗМІ повідомили, що Борис Джонсон має намір знову поборотися за посаду прем'єр-міністра. Він перервав відпустку на Карибах і вилетів до Великої Британії.
- Того ж дня Ріші Сунак зібрав необхідну кількість голосів, аби стати претендентом на посаду прем'єра. Понад 100 депутатів Консервативної партії підтримали ексміністра фінансів у боротьбі за посаду лідера партії та прем'єра. Він автоматично очолить уряд, якщо інші кандидати не наберуть понад 100 голосів.
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