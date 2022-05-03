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Джонсон під час виступу у присутності Зеленського нагадав про важливість свободи слова та вільних ЗМІ

3 травня, 2022 вiвторок
18:48

У своєму виступі перед українським парламентом, під час якого був присутній президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон частину промови присвятив важливості свободи слова та демократичних свобод

Джонсон наголосив - саме демократія та вільні ЗМІ відрізняють вільний світ від автократичних режимів, які сьогодні уособлює собою Путін. 

"Коли лідер править через страх, фальсифікує вибори, саджає критиків у в’язницю, затикає ротом медіа і слухає лише оточення, коли немає меж його сили - саме тоді він робить катастрофічні помилки", - сказав Джонсон.

"І саме тому, що ми розуміємо цю небезпеку в Британії та в Україні - саме тому, що ми є демократичними державами, і тому, що у нас є вільні ЗМІ, верховенство права, вільні вибори та потужні парламенти, такі як ваш, ми знаємо, що це найкращий захист від небезпек свавільної влади", - наголосив Джонсон.

"Коли автократ навмисно руйнує ці інститути, він може виглядати так, ніби він сильний, і деякі люди можуть навіть повірити в це, але він сіє зерно катастрофи для себе і для своєї країни" - переконаний Джонсон. 

4 квітня державний концерн РРТ без попередження викинув з ефіру три загальнонаціональні мовники. Мовлення українських незалежних телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого" було незаконно припинено в період, коли в Україні триває війна з Росією, в тому числі інформаційна. 

На сайті Кабінету міністрів зареєстрована петиція про повернення телеканалів у цифровий ефір. 

"Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує. Такими діями фактично обмежується свобода слова", - йдеться у петиції. 

Автори звернення переконані, що незаконне виключення з ефіру українських телеканалів під час війни є нічим іншим, як підривною диверсійною роботою, яка завдає шкоди національним інтересам України, уряду та президенту України.  

"Україна проклала довгий шлях до членства в ЄС. Сьогодні ціною життів наших громадян та в боротьбі за власну державність ми нарешті отримали опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС, значна частина якого присвячена питанням свободи слова як важливої цінності демократичного європейського суспільства.  Проте, на жаль, ситуація щодо відключення незалежних українських патріотичних каналів може поставити під сумнів відповідність України критеріям членства в ЄС та готовності охороняти свободу слова, верховенство права та інші принципи демократії як провідна європейська держава", - наголошують автори петиції. 

Петицію вже підписали більше 10 тисяч людей.

свобода слова
Верховна Рада
5 канал
Борис Джонсон
Прямий канал
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