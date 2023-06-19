Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента ПАР Сиріла Рамафоси за підсумками візитів.

Президент ПАР нагадав, що представив план із 10 пунктів, де містяться заклики до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів, звільнення військовополонених і повернення дітей тощо.

"Одним із ключових досягнень миротворчої місії був позитивний прийом, який ми отримали з обох сторін, який ми знайшли обнадійливим і який дає підстави для оптимізму щодо того, що пропозиції будуть розглянуті", - йдеться у повідомленні пресслужби Рамафоси.

За його словами, метою місії є збереження людських життів. До того ж, як зазначив Рамафоса, Африка економічно зацікавлена у припиненні війни, бо і Росія, і Україна є основними постачальниками зерна та виробниками добрив, призначених для африканських ринків.

"Збої в ланцюзі поставок спричинили дефіцит сільськогосподарських ресурсів, таких як добрива, що загрожує продовольчій безпеці низки африканських країн", - пояснив президент ПАР.

Політик висловив сподівання, що сторони продовжать взаємодію на шляху до миру.

"Ця ініціатива стала історичною, оскільки це перший раз, коли африканські лідери розпочали миротворчу місію за межами берегів континенту", - резюмував Рамафоса.