"Є загроза, що буде три проти одного": у Парижі на Єрмака можуть тиснути ситуацією на кордонах для поступок по Мінську, - політолог Магда

Про це він сказав у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Якщо ми говоримо про сьогоднішню зустріч політичних радників, то будь-які рішення, які будуть суперечити інтересам України - то вони зустрінуть достатньо жорстку реакцію всередині самої України і треба бути політичним самогубцем, щоб робити речі, які не будуть сприйняті всередині України навіть в умовах концентрації військ РФ на українських кордонах", - вважає Магда.



Він додав, що на Еммануеля Макрона тисне фактор майбутніх президентських виборів в квітні у Франції.



"Йому потрібні зовнішньополітичні перемоги. Німеччина, як ми бачимо, теж займає надто миролюбну за наш рахунок позицію. Ми опинились в ситуації, коли є серйозна загроза, що сьогодні в Парижі буде три проти одного. Це не надто сприятлива для України ситуація, коли (голові ОП, - ред.) Андрію Єрмаку його візаві за столом переговорів будуть натякати, що у вас російські війська на кордоні, а ви тут комизитесь. Це не надто приємний розвиток подій", - додав політолог.



На його думку, влада Зеленського йде на виконання вимог Росії щодо врегулювання в ОРДЛО постійно.



"Насамперед, 1 жовтня 2019 року Україна домовилась про "формулу Штайнмаєра" і це не надто сприятливий розвиток подій. Були також інші поступки - відведення військ. Якщо ми говоримо про відкликання законопроєкту про перехідний період, то це теж хибна практика, тому що Україна знову показує, що вона готова прогинатись під вимоги Росії. Не зовсім зрозуміло, що вона отримає взамін, насправді. Ми взамін отримали 600 тис. російських паспортів, якщо дивитись в період з 2019 року. Це пряма та реальна загроза", - підсумував Магда.

Нагадаємо, у середу, 26 січня, проходить зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки.

Німецьке видання dpa написало, що політичні радники лідерів нормандського формату можуть під час перемовин в Парижі узгодити переговори України з терористами "Л/ДНР".

Політолог Андрій Піонтковський заявив, що Єрмак віз Адміністрації президента РФ Козаку на затвердження "10 кроків до миру, у яких він уже здав усе".

Єрмак виключив можливість прямих перемовин із терористами "ЛДНР".

Єрмак назвав "нормандську" зустріч політичних радників потужним сигналом готовності сторін до мирного врегулювання.