Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією "Є загроза, що буде три проти одного": у Парижі на Єрмака можуть тиснути ситуацією на кордонах для поступок по Мінську, - політолог Магда
Ексклюзив

"Є загроза, що буде три проти одного": у Парижі на Єрмака можуть тиснути ситуацією на кордонах для поступок по Мінську, - політолог Магда

26 січня, 2022 середа
16:16
війна з Росією Євген Магда

Політолог Євген Магда вважає, що українське суспільство не буде сприймати рішення влади щодо ОРДЛО, які суперечитимуть інтересам держави

Про це він сказав у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Якщо ми говоримо про сьогоднішню зустріч політичних радників, то будь-які рішення, які будуть суперечити інтересам України - то вони зустрінуть достатньо жорстку реакцію всередині самої України і треба бути політичним самогубцем, щоб робити речі, які не будуть сприйняті всередині України навіть в умовах концентрації військ РФ на українських кордонах", - вважає Магда.

Він додав, що на Еммануеля Макрона тисне фактор майбутніх президентських виборів в квітні у Франції.

"Йому потрібні зовнішньополітичні перемоги. Німеччина, як ми бачимо, теж займає надто миролюбну за наш рахунок позицію. Ми опинились в ситуації, коли є серйозна загроза, що сьогодні в Парижі буде три проти одного. Це не надто сприятлива для України ситуація, коли (голові ОП, - ред.) Андрію Єрмаку його візаві за столом переговорів будуть натякати, що у вас російські війська на кордоні, а ви тут комизитесь. Це не надто приємний розвиток подій", - додав політолог.

На його думку, влада Зеленського йде на виконання вимог Росії щодо врегулювання в ОРДЛО постійно. 

"Насамперед, 1 жовтня 2019 року Україна домовилась про "формулу Штайнмаєра" і це не надто сприятливий розвиток подій. Були також інші поступки - відведення військ. Якщо ми говоримо про відкликання законопроєкту про перехідний період, то це теж хибна практика, тому що Україна знову показує, що вона готова прогинатись під вимоги Росії. Не зовсім зрозуміло, що вона отримає взамін, насправді. Ми взамін отримали 600 тис. російських паспортів, якщо дивитись в період з 2019 року. Це пряма та реальна загроза", - підсумував Магда.

  • Нагадаємо, у середу, 26 січня, проходить зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки.
  • Німецьке видання dpa написало, що політичні радники лідерів нормандського формату можуть під час перемовин в Парижі узгодити переговори України з терористами "Л/ДНР".
  • Політолог Андрій Піонтковський заявив, що Єрмак віз Адміністрації президента РФ Козаку на затвердження "10 кроків до миру, у яких він уже здав усе".
  • Єрмак виключив можливість прямих перемовин із терористами "ЛДНР".
  • Єрмак назвав "нормандську" зустріч політичних радників потужним сигналом готовності сторін до мирного врегулювання.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ОРДЛО
Нормандський формат
Андрій Єрмак
Коментар з Христиною Шкудор
Мінські угоди
Читайте також:
Игорь Суркис
25 січня, 2022 вiвторок
Суркіс повідомив, кому готовий довірити "Динамо"
25 січня, 2022 вiвторок
"Дзвінок чи росіянам, чи Макею – це держзрада": Бурба заявив, що українська влада розповіла МЗС Білорусі про спецоперацію вагнерівців
Кир Стармер
24 січня, 2022 понедiлок
Україна дотрималася слова, а Путін - ні. Маємо стати поруч з нашим союзником, - лідер лейбористів Стармер про Будапештський меморандум
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.65
    Купівля 28.65
    Продаж 28.96
  • EUR
    Купівля 32.25
    Продаж 32.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
26 січня
17:49
Ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківщини стабільна, - ОДА
17:47
Тисяча гривень
Дзвонять під виглядом працівників банків: українців попередили про злочинну схему з тисячею за вакцинацію
17:42
Дмитро Підручний
Збірна України з біатлону вирушила на Олімпіаду-2022
17:37
ЗСУ
"Агресія РФ проти України триває": жителів Херсонщини просять не розповсюджувати фото техніки ЗСУ
17:36
Венді Шерман
Вашингтон бачить ознаки того, що Москва вдасться до військових дій в Україні до середини лютого, - заступниця держсекретаря США
17:24
Президент Румунії заявив про готовність збільшити присутність військового контингенту НАТО на території країни
17:24
Ексклюзив
Джавелін
"Джавелін" набагато ефективніший проти танку, ніж каска": політексперт про військову допомогу німців Україні
17:10
На Харківщині викрили схему контрабанди до Росії комплектуючих до вогнепальної зброї: організаторці повідомили про підозру
17:10
У Харкові поліцейська на BMV влаштувала потрійну ДТП, є постраждалі
16:59
ООС ЗСУ танк
Україна піднялася на 22 місце в рейтингу найпотужніших армій світу, - Global Firepower
16:58
Ніклас Зюле
У "Баварії" підтвердили безкоштовний відхід футболіста-переможця ЛЧ, який коштує 35 млн євро
16:58
Білий Дім
США планують відправити РФ письмові відповіді щодо "гарантій безпеки" 26 січня, - CNN
16:52
зерно
У 2021 році Україна вчетверте оновила історичний рекорд та експортувала агропродовольства на $27,9 млрд
16:52
бтр сепар днр
Віталій Портников: Росія хоче озброювати Донбас
16:50
Анатолій Шарій
Литва відмовила Шарію у політичному притулку, - юрист Фейгін
16:42
Павло Клімкін
"Подарунок" в день зустрічі радників нормандської четвірки": Клімкін відреагував на прохання "Єдиної Росії" надати "ЛДНР" зброю
16:34
росія флот
Уряд Ірландії закликав РФ скасувати масштабні військово-морські навчання біля узбережжя країни
16:30
Євген Коноплянка
Коноплянка визначився зі своїм майбутнім у "Шахтарі"
16:17
Інтерв’ю
Андрій Демчук
"Якщо ти зійшов на  Говерлу, то тепер можеш їхати у Ріо", - паралімпієць Андрій Демчук
16:14
Єдина Росія
Партія Путіна "Єдина Росія" звернулась до влади з проханням надати "ЛДНР" військову допомогу
16:13
Україна Євросоюз
Представництво ЄС поки не планує вивозити своїх дипломатів з України через загрозу вторгнення РФ, - Маасікас
16:01
РФ солдати
Поблизу кордону з Україною РФ проводить навчання мотострілецької дивізії
15:57
Егілс Левітс
Росія має намір відновити радянську імперію, - президент Латвії про ситуацію біля кордону України
15:49
Ірина Венедіктова
Венедіктова: про завершення слідства щодо замаху на Шефіра говорити передчасно
15:47
в'язниця
Рада ухвалила закон про соцзахист політв’язнів: створять реєстр і виплачуватимуть грошову допомогу
15:41
Вогнемети, протипіхотні міни та гранатомети: СБУ викрила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО
15:39
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Промоутер Джошуа прокоментував чутки про відмову від реваншу з Усиком
15:32
Олексій Резніков
Навчання Сил тероборони за участю місцевої влади розпочнуться в лютому, - Резніков
15:20
Німеччина відправить Україні 5 тис. касок, - міністерка оборони ФРН Ламбрехт
15:17
Сергій Лавров
Київ має виконати "Мінські угоди", тоді питання відпадуть, - Лавров про постачання російської зброї "ЛДНР"
15:15
хакер
На офіційний сайт держави Ukraine.ua здійснили кібератаку, наразі роботу ресурсу відновлено, - МЗС
15:13
допінг
Рада прийняла "антидопінговий" закон
15:08
Дубілет
"Монобанк" має намір пред'явити вимоги в сумі $100 млн до Дмитра Дубілета – Марунич
15:07
Данило Гетманцев
Рада може знизити штрафи для ФОПів за порушення при роботі з РРО – Гетманцев
15:02
Сніжана Єгорова
Українська телеведуча Єгорова підтримала Путіна і назвала пропагандистське відео з ним "таблеткою від безумства"
15:01
Артем Мілевський
Мілевський оголосив, що зіграє за збірну України на ЧЄ з міні-футболу
15:01
COVID
У Південній Кореї розробили біодатчик, який протягом 30 хвилин виявляє всі штами COVID-19
14:57
метро
Кличко заявив, що метро буде головним бомбосховищем в Києві у разі вторгнення РФ
14:57
У Львові суд випустив під домашній арешт водія маршрутки, який збив двох монахинь
14:48
Учасники акції SaveФОП оголосили протест під ВР безстроковим
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV