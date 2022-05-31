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Єдиний ринок, гарантії та поетапна відмова. У ЄС запропонували новий формат енергетичних санкцій проти Росії, - ЗМІ

31 травня, 2022 вiвторок
00:51
Економіка нафта

На саміті лідерів ЄС у Брюсселі представлено новий проєкт пропозицій у спробі відповісти на останні вимоги Угорщини щодо нафтових санкцій

Про це пише Politico із посиланням на джерела.

За даними видання, у новому проєкті зазначено, що коли йдеться про пропозицію щодо санкцій проти російської нафти, Європейська рада "закликає Раду невідкладно доопрацювати і прийняти їх, забезпечивши Єдиний ринок ЄС, що добре функціонує, чесну конкуренцію, солідарність між державами-членами і рівні умови також щодо поетапної відмови від залежності від російських викопних видів палива".

"У разі раптових перебоїв у постачанні будуть вжиті екстрені заходи для забезпечення безпеки постачання", - йдеться в документі.

У новому проєкті також зазначається, що "Європейська рада якнайшвидше повернеться до питання про тимчасове вилучення постачання сирої нафти трубопроводом" з шостого пакету санкцій.

  • Угорський прем'єр Віктор Орбан перед самітом заявив, що підтримає ембарго на російську нафту, якщо з-під його дії будуть виключені трубопроводи і якщо Будапешт матиме гарантію на отримання цієї нафти навіть у разі "нещасного випадку" на трубопроводі.
  • Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що на саміті ЄС 30-31 травня шостий санкційний пакет буде погоджено.
  • Водночас глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель впевнений, що лідери ЄС домовляться про санкції у понеділок.

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ЄС
санкції проти Росії
ембарго на постачання нафти
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