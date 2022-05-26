Єдиний телемарафон не допомагає перемогти Росію в інформаційній війні, - нардеп Княжицький

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Зараз українська інформаційна політика не працює. Спочатку, коли розпочалось повномасштабне вторгнення РФ до України, з’явились Арестович та декілька речників і може й потрібно було об’єднати людей та дати їм надію, але далі людям потрібно говорити правду. Для цього потрібно мати інструменти. Єдиний телемарафон під прикриттям війни був створений не для того, щоб виконувати якісь функції для оборони країни. Його створили для того, щоб швидко монополізувати всю інформацію та готуватись до виборів, які мали оголосити на осінь вже в червні. Однак цей єдиний канал ніяк не налаштований, щоб перемагати Росію в інформаційній війні. Оскільки, коли міністр культури займається тим, щоб вказувати що і якому каналу показувати, то це точно не допоможе нам в інформаційній боротьбі проти РФ", - пояснив Княжицький.

Княжицький наголосив, що інформаційна війна є дуже складною роботою. За словами нардепа, українська інформаційна політика не налаштована на іномовлення, що є інструментом в інформаційні війни проти Росії.

"Інформаційна боротьба є дуже серйозною роботою. А в нас навіть іномовлення немає.Ми зробили, освоюючи бюджетні кошти, щось там російськомовне разом з іншими каналами в Польщі, але це не поширює нашу позицію різними мовами у світі. Ми можемо сказати, що ми виграли перший етап інформаційної війни завдяки Заходу. Бо, коли західні ЗМІ почали писати про вторгнення, а наша влада говорила про шашлики, то їх почали читати. Зараз же Росія починає дуже сильно впливати на європейські еліти й починаються дискусії на зразок того, чи потрібно Україні ставати членом ЄС. Тому хтось має вплинути на суспільства цих європейських країн. В нас для такого впливу ніяких механізмів немає. Тому говорити, що ми фахово ведемо інформаційну політику буде неправильно, хоча в інформаційній війні ми виграємо завдяки західним союзникам, як і встоюємо завдяки мужності нашого народу на полі бою", - додав Княжицький.

12 травня українські журналісти і правозахисні організації виступили із закликом відсторонити від участі в національних телемарафонах ведучих, які роками підігрували ворогу та поширювали кремлівську пропаганду.

14 травня журналістка Суспільного Мирослава Барчук обурилася, що Міністерство культури та інформаційної політики виправдовує присутність колишніх ведучих каналів Віктора Медведчука у національному телемарафоні.

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