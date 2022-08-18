Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Лукашенко оголосив про створення південного оперативного командування ЗС Білорусі й про це він заявляв ще у 2014 році, але це командування так і не створили. У Лукашенко на це реально немає грошей, і зараз не ведеться робота по створенню оперативного командування", - зауважив Олександр Азаров.

За його словами, щоб створити оперативне командування ЗС Білорусі, треба мобілізувати 20 тис. білоруських чоловіків, вилучити їх з економіки та платити їм зарплату.

"Спорядити їх та забезпечити технікою, яку потрібно закупити. Створити нові військові угрупування неможливо зараз. У Білорусі все йде до краху в економіці через санкції", - додав Олександр Азаров.