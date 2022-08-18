Економіка Білорусі зазнає краху через санкції, - білоруський опозиціонер Азаров
Голова Об'єднання силовиків BYPOL Олександр Азаров вважає, що у Лукашенка немає грошей для створення оперативного командування
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Лукашенко оголосив про створення південного оперативного командування ЗС Білорусі й про це він заявляв ще у 2014 році, але це командування так і не створили. У Лукашенко на це реально немає грошей, і зараз не ведеться робота по створенню оперативного командування", - зауважив Олександр Азаров.
За його словами, щоб створити оперативне командування ЗС Білорусі, треба мобілізувати 20 тис. білоруських чоловіків, вилучити їх з економіки та платити їм зарплату.
"Спорядити їх та забезпечити технікою, яку потрібно закупити. Створити нові військові угрупування неможливо зараз. У Білорусі все йде до краху в економіці через санкції", - додав Олександр Азаров.
- У червні Байден продовжив санкції США проти Білорусі, введені після "виборів" 2020 року.
- Швейцарія слідом за ЄС ухвалила шостий пакет санкцій проти РФ та Білорусі.
- У квітні Мінськ заявив, що через санкції Білорусь виплачуватиме частину зовнішнього боргу в нацвалюті.
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