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Більше галасу, ніж подорожчання: Куюн про ціни на пальне з 1 липня

23 травня, 2024 четвер
20:26
Економіка бензин

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, які ціни на пальне чекати з 1 липня

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді більше галасу, ніж того подорожчання, яке може відбутися, а може й не відбутися. Йдеться про те, що реформа розрахована на 4 роки, тобто до 2028 року. І ставка акцизів буде зростати поступово. Перший етап запланований на 1 липня, якщо буде проголосований законопроєкт. Податкова складова на бензин зростає на 1,5 грн, дизпальне на 2 грн, скраплений газ на 5,5 грн за один літр", - пояснив Куюн. 

За словами директора "Консалтингової групи А-95", щодо бензину й дизпалива, то, якщо сьогодні б вводили акциз, то ми взагалі не побачили ніяких змін.

"Тому, що закупівельна вартість падає. Відповідно, є можливість компенсації шляхом зниження закупівельної вартості компенсувати підвищення акцизів. По скрапленому газу так не вийде тому, що Кабмін робить більш різкий крок, але навіть після цього подорожчання скраплений газ збереже свою привабливість, і буде коштувати десь 55%-57% від ціни на бензин", - зауважив Куюн. 

  • Станом на 23 травня середня ціна бензину А-95 в Україні становить 56,01 грн/л.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
Кабмін
ціни на пальне
ціни на бензин
ціни на газ
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