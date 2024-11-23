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Британський банк HSBC зупинив усі платежі з Росії та Білорусі

Ксенія Золотова
23 листопада, 2024 субота
10:19
Економіка HSBC

Британський банк HSBC припинив обробку всіх платежів з Росії та Білорусі для клієнтів персонального банківського обслуговування

Зміст

Про це пише Reuters.

У повідомленні, опублікованому на сайті роздрібного банківського обслуговування клієнтів, йдеться, що кредитор "прийняв рішення припинити обробку платежів" з двох країн і вжити альтернативних заходів для будь-якої такої транзакції.

Рішення про припинення персональних банківських платежів було прийнято після виходу британського кредитора з бізнес-банкінгу в країні, коли він завершив продаж свого підприємства в травні, через два роки після першого оголошення про вихід у червні 2022 року.

У п’ятницю, 22 листопада, США наклали нові санкції на російський Газпромбанк, не дозволяючи контрольованому державою кредитору проводити будь-які нові транзакції, пов’язані з енергетикою, які стосуються фінансової системи США.

Серед європейських банків HSBC особливо чутливий до нагляду з боку влади США, оскільки він сплатив понад $2 млрд штрафів і цивільних санкцій у США за порушення заходів контролю з відмивання грошей у його мексиканському підрозділі.

  • 29 травня британський банк HSBC завершив продаж російського підрозділу Експобанку за нерозголошену суму.
Теги:
Новини
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Велика Британiя
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