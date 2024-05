Найбільший у Європі британський банк HSBC пішов із РФ

Про це повідомляє Reuters.

Вихід HSBC із РФ планувався з лютого, відколи російський диктатор Володимир Путін дозволив продати активи Експобанку.

Експобанк заявив про успішне завершення угоди, після чого HSBC підтвердив передачу права власності російському покупцеві.

"Економічна власність HSBC Russia була передана Експобанку. Офіційно транзакція буде завершена після реєстрації прав власності в Державному реєстрі компаній", - заявив HSBC.

Експобанк заявив, що установа продовжить роботу, але під новою назвою.

У червні 2022 року HSBC вперше оголосив про домовленість продати Експобанку 100% акцій підрозділу HSBC Bank (RR) LLC. Проте РФ у 2022 році заборонила інвесторам із країн, які запровадили санкції за війну проти України, продавати частки в енергетичних проектах і банках без дозволу Путіна.

У вересні 2023 року HSBC заявив, що припинить комерційні платежі бізнес-клієнтів до та з Росії та Білорусі, оскільки санкції "дедалі ускладнюють" роботу там.

Експобанк потрапив під санкції США в рамках широкомасштабних обмежень енергетичного та фінансового секторів РФ після початку повномасштабної агресії проти України.

HSBC (Hongkong & Shanghai Banking Corporation) - британський міжнародний комерційний банк зі штаб-квартирою у Лондоні, найбільший у Європі та один із найбільших у світі за ринковою капіталізацією. Заснований у 1865 році в Гонконгу як The Hongkong and Shanghai Bank (Банк Гонконгу та Шанхаю) для супроводу торгових операцій між Європою та Китаєм Пізніше назву змінили на The Hongkong and Shanghai Banking Corporation. У 1991 на тлі наближення передачі суверенітету над Гонконгом від Великої Британії до КНР штаб-квартиру фінустанови перенесли в Лондон.