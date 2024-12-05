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Допомагали російським елітам уникати санкцій: США ввели обмеження проти учасників фінмережі TGR Group

Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
05:52
Економіка Прапор США

США ввели санкції проти п’ятьох осіб і чотирьох організацій, які пов’язані з TGR Group: вони допомагали російським елітам обходити санкції

Зміст

Про це інформує міністерство фінансів США. 

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запроваджує санкції проти п'яти фізичних та чотирьох юридичних осіб, які пов'язані з групою TGR, розгалуженою міжнародною мережею компаній та співробітників, що сприяла значному обходу санкцій в інтересах російської еліти", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що група TGR має представництва по всьому світу і є розгалуженою мережею з ухилення від санкцій та відмивання грошей, яка працює над приховуванням незаконної діяльності своїх клієнтів, у тому числі за допомогою цифрових активів. Її контролює громадянин України Джордж Россі. 

Як розповів виконуючий обов'язки заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки США Бредлі Сміт, за сприяння TGR Group російські еліти намагалися використовувати цифрові активи, зокрема, забезпечені доларами США стейблкоіни, щоб обійти американські та міжнародні санкції. 

Крім Россі до американського санкційного списку потрапили:  

  • компанія Smart Group, очолювана росіянкою Катериною Ждановою. Жданова вже перебуває під санкціями за відмивання коштів
  • росіянка Олена Чіркінян, яка є підлеглою Россі та, ймовірно, приймає рішення в TGR Group. Також вона у 2023 році  брала участь у приховуванні переказів коштів з Росії, які, найімовірніше, йшли на підтримку діяльності російськомовної медіаорганізації RT (раніше відомої як Russia Today), яка перебуває під санкціями Великої Британії
  • громадянин Латвії Андрейс Браденс, пов'язаний з кількома компаніями TGR Group, включаючи Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global) і TGR Corporate Concierge LTD

Як результат, все майно та частки в майні підсанкційних осіб, яке розташоване в США або у володінні чи під контролем американських осіб, заблоковане. 

  • 21 листопада Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб російського банківського сектору. 
Теги:
Новини
Світ
Росія
санкції проти Росії
США
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