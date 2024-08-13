ЄС надав Україні €4,2 млрд в межах програми Ukraine Facility: куди спрямують кошти

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Вказано, що отримані кошти спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші бюджетні програми.

"Новий транш в рамках Ukraine Facility дозволяє нам посилити макрофінансову стабільність України. Безперервна і своєчасна підтримка з боку Європейського Союзу створює вагоме підґрунтя для системної роботи уряду з підтримки та розвитку національної економіки в довгостроковій перспективі", - зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона вказала, що наразі Україна зосереджена на тому, щоб досягнути індикаторів третього кварталу, які дозволять отримати у листопаді ще чотири мільярди євро.

"Загалом у 2024 році Україна очікує отримати €16 млрд підтримки, з яких €3 млрд буде грантовою допомогою. Протягом третього кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати €4 млрд у листопаді 2024 року, з яких €1,5 млрд - грантове фінансування", - додали в Мінекономіки.

Про Ukraine Facility

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

Чотирирічну програму підтримки України ЄС остаточно схвалив 28 лютого. Згодом 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.

На початку червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility.