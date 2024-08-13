ЄС надав Україні €4,2 млрд в межах програми Ukraine Facility: куди спрямують кошти
Україна у вівторок, 13 серпня, у межах програми Ukraine Facility отримала від ЄС 4,2 мільярда євро: їх спрямують на забезпечення поточних соціальних видатків державного бюджету
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Вказано, що отримані кошти спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші бюджетні програми.
"Новий транш в рамках Ukraine Facility дозволяє нам посилити макрофінансову стабільність України. Безперервна і своєчасна підтримка з боку Європейського Союзу створює вагоме підґрунтя для системної роботи уряду з підтримки та розвитку національної економіки в довгостроковій перспективі", - зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Вона вказала, що наразі Україна зосереджена на тому, щоб досягнути індикаторів третього кварталу, які дозволять отримати у листопаді ще чотири мільярди євро.
"Загалом у 2024 році Україна очікує отримати €16 млрд підтримки, з яких €3 млрд буде грантовою допомогою. Протягом третього кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати €4 млрд у листопаді 2024 року, з яких €1,5 млрд - грантове фінансування", - додали в Мінекономіки.
Про Ukraine Facility
Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.
Чотирирічну програму підтримки України ЄС остаточно схвалив 28 лютого. Згодом 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.
На початку червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility.
Перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко 9 липня підписала фінансову угоду між Україною та Євросоюзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах Ukraine Facility у розмірі 5,27 мільярда євро.
Згодом Європейська комісія ухвалила виділення для України ще 4,2 млрд євро фінансування у межах Ukraine Facility.
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