Комітет ВР підтримав законопроєкт про підвищення податків

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За документ проголосували 19 членів комітету, утрималися троє, проти проголосував один нардеп.

"Текст: як був до цього + підвищення податку на банки", – зазначив Железняк.

Законопроєкт передбачає:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всіх форм ФОП 3 групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Нардеп зазначив, що в разі ухвалення законопроєкту бюджет отримає 58 млрд надходжень у 2024 році та 137 млрд грн – у 2025-му.



"Голосування у першому читанні вже найближчими днями", - резюмував Железняк.

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони.

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