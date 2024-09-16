Комітет ВР підтримав законопроєкт про підвищення податків
Профільний комітет ВР на засіданні 16 вересня підтримав законопроєкт про підвищення податків. Голосування у першому читанні відбудеться найближчими днями
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За документ проголосували 19 членів комітету, утрималися троє, проти проголосував один нардеп.
"Текст: як був до цього + підвищення податку на банки", – зазначив Железняк.
Законопроєкт передбачає:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
- авансові внески на АЗС;
- 1% на всіх форм ФОП 3 групи;
- 25% прибутку на фінустанови;
- помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
- 50% податок на прибуток банків у 2024 році.
Нардеп зазначив, що в разі ухвалення законопроєкту бюджет отримає 58 млрд надходжень у 2024 році та 137 млрд грн – у 2025-му.
"Голосування у першому читанні вже найближчими днями", - резюмував Железняк.
- Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.
- 22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони.
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