Наступного року в деяких областях України гарантовано будуть відключення електроенергії понад 6 годин на добу, - експерт з енергетики Закревський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У нас з маневрової генерації залишилося буквально 12% від того, що було ще місяць тому, тобто є тільки базова електрогенерація, це атомні електростанції. Наступного року у нас є 12 областей України, в яких гарантовано будуть відключення електроенергії понад 6 годин на добу. Щодо таких областей, то це Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська – там гарантовано будуть відключення. Якщо ми не зробимо додаткові перетини через Дніпро, то будуть 4 області зовсім без електроенергії", - зауважив експерт з енергетики.

За його словами, після ворожих ударів були відновлені два єдиних трансформаторних вузла, які є на півдні країни.

"Звичайно, по цих вузлах ударять. Я сказав, що у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях не буде світла взимку, тому що ми там не розосередили ці вузли. Відразу можу сказати, що ворог 100% по них вдарить, а ще буде бити по перетинах, які будуть йти через Київ і далі через Дніпро", - додав Андрій Закревський.