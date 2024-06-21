РФ має 80% морського експорту нафти та нафтопродуктів: експерт Клименко вважає, що треба блокувати танкери

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Щодо заяви міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона про необхідність блокування танкерів, які нелегально перевозять нафту РФ, Клименко сказав: "Це було приємно, що дійсно найважливішу, наш погляд, безпекову проблему озвучив такий авторитетний міжнародний політик. Про що йдеться? - у Росії вже багато років експортні доходи формуються майже повністю коштом енергетичного експорту".

За його словами, Україна більшу увагу завжди приділяла саме російському газу, а не нафті.

"Газ складав у структурі доходів російського енергетичного експорту лише близько 20%, 80% - це морський експерт нафти та нафтопродуктів, там є ще 10% - вугілля. Ця ситуація триває досі. Щоб наші глядачі й слухачі розуміли масштаб, я розповім про результати нашого моніторингу за травень. Балтійське море - приблизно 12 млн тонн російською сирої нафти та ще 4 мільйони тонн нафтопродуктів. Чорне море - приблизно 4 млн тонн нафти РФ й 3,5 млн тонн нафтопродуктів. Якщо все це скласти, перемножити на 7,3 - тобто перевести в барелі й перемножити на 70-80 доларів, то виходить, що до 15 млрд доларів щомісяця отримує Росія від цього експорту", - пояснив керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень.

Клименко наголосив, що допоки цей експорт існує, у російського диктатора Володимира Путіна будуть гроші купувати за кордоном чіпи, оптичні та інші прилади для виробництва ракет, які атакують Україну.