РФ має 80% морського експорту нафти та нафтопродуктів: експерт Клименко вважає, що треба блокувати танкери
Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко пояснив, що 80% від усього експорту Росії припадає саме на нафту та нафтопродукти
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Щодо заяви міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона про необхідність блокування танкерів, які нелегально перевозять нафту РФ, Клименко сказав: "Це було приємно, що дійсно найважливішу, наш погляд, безпекову проблему озвучив такий авторитетний міжнародний політик. Про що йдеться? - у Росії вже багато років експортні доходи формуються майже повністю коштом енергетичного експорту".
За його словами, Україна більшу увагу завжди приділяла саме російському газу, а не нафті.
"Газ складав у структурі доходів російського енергетичного експорту лише близько 20%, 80% - це морський експерт нафти та нафтопродуктів, там є ще 10% - вугілля. Ця ситуація триває досі. Щоб наші глядачі й слухачі розуміли масштаб, я розповім про результати нашого моніторингу за травень. Балтійське море - приблизно 12 млн тонн російською сирої нафти та ще 4 мільйони тонн нафтопродуктів. Чорне море - приблизно 4 млн тонн нафти РФ й 3,5 млн тонн нафтопродуктів. Якщо все це скласти, перемножити на 7,3 - тобто перевести в барелі й перемножити на 70-80 доларів, то виходить, що до 15 млрд доларів щомісяця отримує Росія від цього експорту", - пояснив керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень.
Клименко наголосив, що допоки цей експорт існує, у російського диктатора Володимира Путіна будуть гроші купувати за кордоном чіпи, оптичні та інші прилади для виробництва ракет, які атакують Україну.
- Імпорт російської нафти в Індію у квітні зріс до максимуму в порівнянні з останніми 9 місяцями, оскільки РФ використовує для поставок танкери, які не потрапили під санкції.
- 10 червня стало відомо, що російський підсанкційний нафтовий танкер "Примор’я" таємно здійснив переміщення сировини на судно неподалік Сінгапуру, пропливши для цього 12 тис. км.
- 14 червня стало відомо, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що потрібно "полювати" на танкери, які незаконно перевозять по світу російську нафту.
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