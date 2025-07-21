РНБО запровадила мораторій на перевірки та будь-яке втручання державних структур у бізнес, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він поінформував про результати першого засідання оновленого складу Ради національної безпеки і оборони України, яке було присвячене питанням внутрішньої безпеки, зокрема економічної.

"Абсолютно конкретне завдання – направити більше внутрішніх сил України на розвиток, зростання економіки, а отже – зростання виробництва та робочих місць, які підтримують оборону та стійкість держави", – зазначив Зеленський.

За словами президента, прийнято рішення про запровадження реального мораторію на перевірки бізнесу державними органами та будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

Цей мораторій, як зазначено, має стати базою для впровадження економічних рішень на підтримку бізнесу, партнерських проєктів і загальної економічної стабільності.

"Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію спільних із партнерами проєктів, зокрема з локалізацією виробництва", – додав глава держави.

Президент наголосив на необхідності досягти відчутних економічних результатів упродовж наступних шести місяців.