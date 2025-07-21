РНБО запровадила мораторій на перевірки та будь-яке втручання державних структур у бізнес, - Зеленський
Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він поінформував про результати першого засідання оновленого складу Ради національної безпеки і оборони України, яке було присвячене питанням внутрішньої безпеки, зокрема економічної.
"Абсолютно конкретне завдання – направити більше внутрішніх сил України на розвиток, зростання економіки, а отже – зростання виробництва та робочих місць, які підтримують оборону та стійкість держави", – зазначив Зеленський.
За словами президента, прийнято рішення про запровадження реального мораторію на перевірки бізнесу державними органами та будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.
Цей мораторій, як зазначено, має стати базою для впровадження економічних рішень на підтримку бізнесу, партнерських проєктів і загальної економічної стабільності.
"Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію спільних із партнерами проєктів, зокрема з локалізацією виробництва", – додав глава держави.
Президент наголосив на необхідності досягти відчутних економічних результатів упродовж наступних шести місяців.
- У першій половині 2025 року в Україні зареєстрували понад 137 тис. нових ФОПів, але закрилося ще більше — понад 157 тис. Третина закритих бізнесів проіснувала менш як два роки, а понад 5 тис. — лише кілька тижнів.
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