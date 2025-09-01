Свириденко повідомила, хто увійшов до керівної ради Інвестфонду відбудови
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила про сформування керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови, а також повідомила дату першого засідання
Про це вона написала в телеграм.
Уряд делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Українську сторону представлятимуть міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.
"Усі вони фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр", - прокоментувала Свириденко.
Прем'єрка повідомила, що перше засідання Ради планується на 3 вересня. На ньому рада фонду має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.
- Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко 5 серпня провела телефонну розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом щодо, зокрема, запуску американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
- Біла Церква
