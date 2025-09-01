Свириденко повідомила, хто увійшов до керівної ради Інвестфонду відбудови

Про це вона написала в телеграм.

Уряд делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Українську сторону представлятимуть міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

"Усі вони фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр", - прокоментувала Свириденко.

Прем'єрка повідомила, що перше засідання Ради планується на 3 вересня. На ньому рада фонду має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.