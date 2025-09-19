Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Такий бюджет не можна голосувати, якщо не буде підтвердження надходження коштів, - нардепка Южаніка
Ексклюзив

Такий бюджет не можна голосувати, якщо не буде підтвердження надходження коштів, - нардепка Южаніка

Євген Козярін
19 вересня, 2025 п'ятниця
18:06
Економіка Ніна Южаніна

Ми взяли його в роботу проєкт бюджету, але перед голосуванням уже в цілому, якщо не буде підтверджено більшість цифр - його точно не можна голосувати

Зміст

Про це заявила народна депутатка України, членкиня комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в етері Еспресо.

"Бюджет дуже важкий. Я хотіла, щоб ми були терплячими, допомагали, але ситуація надскладна. І тому зараз просто приймається документ як рамковий. Зрозумійте, він не наповнений грошима. Крім того, що 60 млрд на сектор безпеки і оборони в цілому по запозиченнях і ще не вистачає 18,5 млрд доларів. Тому сьогодні лунає кругом, що в нас не вистачає не 76, а 78,5, якщо бути точними. І це підтвердили сьогодні з трибуни", - сказала вона.

Читайте також: Без стратегії й прозорості додаткові мільярди на культуру — марні, – Микола Княжицький про Держбюджет-2026

Южаніна зазначила, що ситуація надзвичайна і вона не знає, яких зараз треба зусиль докладати. 

"І якщо тоді говорити далі, а що ж тоді отут запропонували про підвищення? По соціальних видатках, по заробітних платах, вчителям особливо, там видатки на охорону здоров'я, це особливо 10 млрд - скринінг здоров'я для населення віком 40+, це 2,000 на одну особу збираються проскриніти 5 млн людей",  - додала нардепка.

Читайте також: У проєкт бюджету-2026 заклали 14 млрд грн від так званого "податку на OLХ": скільки платитимуть ті, хто продає речі через онлайн-платформи

Вона наголосила, що грошей на це немає. 

"Давайте так говорити, що ми взяли його в роботу цей документ, будемо продовжувати роботу, але перед голосуванням уже в цілому тут, ну насправді, якщо не буде підтверджено більшість цифр і не будемо розуміти, чи є хоча би на всі ці видатки реально надходження. Ну, такий документ точно не можна голосувати", - підсумувала Южаніна.

  • Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко оголосила про ухвалення проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який уже передано на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом документа визначено безпеку, оборону та соціальну підтримку громадян у час війни.
Теги:
бюджет
державний бюджет
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
Сергій Лавров
Автор Дар'я Куркіна
17 вересня, 2025 середа
Лавров: Обмін територіями й спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі зі США не зупинять війну в Україні
погода, опади, дощь
Автор Дар'я Тарасова
18 вересня, 2025 четвер
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати похолодання
Автор Микола Княжицький
18 вересня, 2025 четвер
Будь-яку угоду щодо України Путін підпише лише після перемоги Росії
Київ
+19.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 48.25
    Продаж 48.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
19 вересня
18:39
Ексклюзив
Умань під час Рош га-Шана
"Місто реагує добре": кореспондентка Трум про ситуацію з хасидами в Умані
18:29
нафта танкер корабель
Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg
18:21
Massive Attack
Massive Attack видалили музику зі Spotify через інвестиції засновника Ека у стартап, що розробляє дрони на базі ШІ
18:18
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Каллас заявила, що Путін випробовує рішучість Заходу
18:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і путін
Китай може робити набагато більше, аніж США для зупинки війни, - польський політик Кульпа
18:09
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
ЄС використовуватиме для будівництва "стіни з дронів" досвід України, – єврокомісар Кубілюс
18:02
OPINION
План Б Росії. Чому Арестович і Ко масово побігли на інтервʼю до російських блогерів
17:55
Вийшов трейлер фільму "Сірі бджоли" за однойменним романом-бестселером Андрія Куркова
17:52
Новини компаній
EVA
Мільярди покупок, власні електростанції: чого ви не знали про EVA за 23 роки
17:40
Українці в Брюсселі, Бельгія
Захист українців у ЄС: Рада ухвалила рекомендацію щодо поступового переходу від тимчасового захисту
17:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Путін випробовує НАТО: американський дипломат Тейлор про російські дрони у повітряному просторі Польщі
17:31
Пресреліз
Чемпіонат з робототехніки в Південній Кореї
Молодіжна команда України успішно дебютувала на Міжнародній першості з робототехніки у Південній Кореї
17:30
Огляд
дрони-антишахеди ODIN
Дрони-антишахеди: маневрові та недорогі українські ODIN готові знищувати російські "мопеди"
17:21
РФ та В'єтнам вигадали, як укладати військові угоди в обхід санкцій, використовуючи прибутки від енергетики, - AP
17:18
Ексклюзив
Віталій Портников
Лівий демократ, який може перемогти на виборах у США, посадить Трампа без будь-яких судів, - Портников
17:08
Російський агент, який коригував удари по енергетиці на Сумщині, отримав 15 років тюрми
17:04
OPINION
блог Сергій Кузан
Гібридна війна: Кремль прагне "захопити Молдову через виборчу скриньку"
16:54
Дональд Трамп
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
16:36
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс приїхав до Києва й зустрівся з Сибігою
16:28
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
16:20
Куп'янськ
В ОК "Північ" підтвердили, що Сили оборони затопили газову трубу, через яку окупанти намагались проникнути в Куп'янськ
16:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:06
Оновлено
санкції проти Росії
Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, фон дер Ляєн розкрила деталі
15:47
бюджет
Уряд планує виділити 150 млн грн з держбюджету-2026 на повернення українців з-за кордону, – BBC
15:43
прапор Росії
У Франції попередили про посилення ворожої активності у космосі з боку Росії, - Reuters
15:33
OPINION
Дерусифікація чи вестернізація? Куди має рухатися українська гуманітарна політика
15:15
Естонія
Естонія вручила ноту протесту посольству РФ через заклики до її громадян навчатися в Росії та на ТОТ
15:02
Глава MI6 Річард Мур
Голова британської розвідки каже, що "немає жодних доказів", що Путін хоче мирних переговорів з Україною
14:39
Рустем Умєров
Україна й РФ продовжують лише гуманітарну частину перемовин, – Умєров
14:20
Термінал ЗПГ у Роттердамі
ЄС розглядає можливість відмови від російського зрідженого природного газу на рік раніше запланованого терміну, - Bloomberg
14:06
Марʼяна Безугла
Нардепи готують звернення до ДБР через те, що Безугла зірвала закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, - Фріз
13:26
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Папі Римському пропонували створити його ШІ-версію, він відмовився
13:22
World of Disney у Disney Springs у Walt Disney World в Орландо
У Disney зростає невдоволення через відсторонення Джиммі Кіммела від шоу, голлівудські зірки закликають бойкотувати студію
13:04
Купʼянськ
Штурмом Купʼянська командує колишній український офіцер, який перейшов на бік РФ, - BBC
12:18
осінь
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цими вихідними
12:09
на фото Верховна Рада України
Український контент має протистояти та заміщувати російський, - т.в.о. міністра культури Бережна
11:59
На фото: Мартін Скорсезе
Мартін Скорсезе зніме новий фільм з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс
11:39
Володимир Зеленський
Зеленському довіряють 59% українців, – опитування КМІС
11:33
Іспанія
Іспанія підтримує монетизацію заморожених активів РФ для допомоги Україні й скорочує імпорт газу з Росії
11:08
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилась через зменшення хмарності у регіонах: ситуація в енергосистемі 19 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV