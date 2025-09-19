Такий бюджет не можна голосувати, якщо не буде підтвердження надходження коштів, - нардепка Южаніка

Про це заявила народна депутатка України, членкиня комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в етері Еспресо.

"Бюджет дуже важкий. Я хотіла, щоб ми були терплячими, допомагали, але ситуація надскладна. І тому зараз просто приймається документ як рамковий. Зрозумійте, він не наповнений грошима. Крім того, що 60 млрд на сектор безпеки і оборони в цілому по запозиченнях і ще не вистачає 18,5 млрд доларів. Тому сьогодні лунає кругом, що в нас не вистачає не 76, а 78,5, якщо бути точними. І це підтвердили сьогодні з трибуни", - сказала вона.

Южаніна зазначила, що ситуація надзвичайна і вона не знає, яких зараз треба зусиль докладати.

"І якщо тоді говорити далі, а що ж тоді отут запропонували про підвищення? По соціальних видатках, по заробітних платах, вчителям особливо, там видатки на охорону здоров'я, це особливо 10 млрд - скринінг здоров'я для населення віком 40+, це 2,000 на одну особу збираються проскриніти 5 млн людей", - додала нардепка.

Вона наголосила, що грошей на це немає.

"Давайте так говорити, що ми взяли його в роботу цей документ, будемо продовжувати роботу, але перед голосуванням уже в цілому тут, ну насправді, якщо не буде підтверджено більшість цифр і не будемо розуміти, чи є хоча би на всі ці видатки реально надходження. Ну, такий документ точно не можна голосувати", - підсумувала Южаніна.