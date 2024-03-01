Це нечесно, коли український кордон заблокований, а через білоруський у Польщу потрапляють російські товари, - нардеп Княжицький

Про це він заявив у етері Еспресо.

"Продукції на польському ринку української, в більшості сільськогосподарських товарів, які створюють конкуренцію, збіжжя зокрема, немає, тому що є дія ембарго всупереч європейським правилам і нормам. Продукція російська, я бачив сюжет Ткача і це ганебно, що вона взагалі туди поставляється, як прецедент, але порівняно з українською продукцією, яка перетинала кордон - це дуже мало, хоча, очевидно, це неприпустимо і це потрібно припиняти. Це не чесно, коли український кордон заблокований повністю, а білоруський - відкритий, звідти йде російська продукція", - пояснює Княжицький.

За його словами, водночас російські товари потрапляють на ринки Португалії та Іспанії, де їх набагато більше, ніж українських.

"Саме боротьба за ринки Європи стимулює країну-агресора вести такі гібридні війни проти нас, а там на інших ринках Європи російської продукції більше ніж української. Я не бачу взагалі тут причин, чому Україну блокувати. Крім того, що це російська спецоперація і спроба фермерів вибити для себе гроші зараз і зупинити в майбутньому конкуренцію на європейських ринках, коли ми будемо підписувати угоду про асоціацію", - підсумував народний обранець.

Що передувало

Польський журналіст Марек Сієрант розказав, що з Росії через порти в Греції, через Білорусь, Латвію заїжджають російські аграрні продукти та зерно на європейський ринок.

У Варшаві завершилася зустріч прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска із фермерами однією з пропозицій стало ембарго на агропродукцію з Росії та Білорусі.

Журналіста "Української правди" Михайла Ткача затримали в Польщі під час виконання службових обов'язків. Він разом з оператором знімав сюжет біля кордону з Білоруссю.

Польські поліціянти під час затримання провели обшук машини, забрали картки пам’яті з камер, усі телефони та документи. Журналіста та оператора УП привезли в комендатуру поліції міста Лукув (Луків), де утримували щонайменше 4 години.

28 лютого редакція "Української правди" виступила зі заявою стосовно того, що польська поліція затримала журналіста Михайла Ткача.

Росія продовжує експортувати власну продукцію в європейські країни. Так, тисячі польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу, йдеться у розслідуванні "Української правди".