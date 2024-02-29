Це питання можна вирішити на рівні Україна-НАТО: нардеп Княжицький про блокування кордону польськими протестувальниками

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"І США, і Польща – наші найближчі союзники. Очевидно, Росія робить все, щоб у цих країнах посіяти хаос у різний спосіб. Бо, якби залежало лише від Байдена, то він вже б давно підписав надання Україні будь-якої допомоги.Точно так само, якби ситуація залежала від прем'єр-міністра Польщі Туска, то жодного блокування кордонів не було. Але в демократичних країнах існують різні політичні сили, які беруть участь у виборах, спекулюють, накручують різні верстви населення, у даному випадку аграріїв, коли ми говоримо про Польщу. Через те, що ці країни демократичні, є люди, які зловживають демократією, займаються національним егоїзмом і не враховують ту складну ситуацію, у якій зараз перебуває Україна, виборюючи та захищаючи ті цінності, на яких ці країни побудовані. Коли вирішиться це в Польщі, сказати складно", - прокоментував Микола Княжицький.

Народний депутат України абсолютно переконаний, що вирішити це питання можна лише на рівні Україна-НАТО, оскільки це питання нашої національної безпеки, і відкритість кордонів, і допуск до України та з України різних товарів.

"Щодо сільськогосподарських товарів, то це питання переговорів. Але вся ця істерія, яка розгортається в Польщі навколо України, побудована на неправдивій інформації. Не є правдою, що українські товари заполонили Польщу, бо більшість товарів там є ембарго. Польща використовується лише для транзиту. Також, що в Україні продукцію виробляють лише олігархи, це теж брехня. 23% зроблено великими підприємствами, а решта невеликими. Польські великі земельні бізнесмени є набагато більшими та багатшими за наших. Тому, коли країна живиться міфами, політичною істерією, а політики це підтримують, то виникає така ситуація, яка виникла у Польщі. Вірю, що ця ситуація буде розв'язана. Врешті-решт ці польські фермери "виколядують" ціною України чергові дотації у мільярди злотих від польського уряду та ЄС, якось воно уляжеться", - резюмував Княжицький.