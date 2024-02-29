Це питання можна вирішити на рівні Україна-НАТО: нардеп Княжицький про блокування кордону польськими протестувальниками
Микола Княжицький, народний депутат України, зазначив, що блокування кордону – питання національної безпеки України
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"І США, і Польща – наші найближчі союзники. Очевидно, Росія робить все, щоб у цих країнах посіяти хаос у різний спосіб. Бо, якби залежало лише від Байдена, то він вже б давно підписав надання Україні будь-якої допомоги.Точно так само, якби ситуація залежала від прем'єр-міністра Польщі Туска, то жодного блокування кордонів не було. Але в демократичних країнах існують різні політичні сили, які беруть участь у виборах, спекулюють, накручують різні верстви населення, у даному випадку аграріїв, коли ми говоримо про Польщу. Через те, що ці країни демократичні, є люди, які зловживають демократією, займаються національним егоїзмом і не враховують ту складну ситуацію, у якій зараз перебуває Україна, виборюючи та захищаючи ті цінності, на яких ці країни побудовані. Коли вирішиться це в Польщі, сказати складно", - прокоментував Микола Княжицький.
Народний депутат України абсолютно переконаний, що вирішити це питання можна лише на рівні Україна-НАТО, оскільки це питання нашої національної безпеки, і відкритість кордонів, і допуск до України та з України різних товарів.
"Щодо сільськогосподарських товарів, то це питання переговорів. Але вся ця істерія, яка розгортається в Польщі навколо України, побудована на неправдивій інформації. Не є правдою, що українські товари заполонили Польщу, бо більшість товарів там є ембарго. Польща використовується лише для транзиту. Також, що в Україні продукцію виробляють лише олігархи, це теж брехня. 23% зроблено великими підприємствами, а решта невеликими. Польські великі земельні бізнесмени є набагато більшими та багатшими за наших. Тому, коли країна живиться міфами, політичною істерією, а політики це підтримують, то виникає така ситуація, яка виникла у Польщі. Вірю, що ця ситуація буде розв'язана. Врешті-решт ці польські фермери "виколядують" ціною України чергові дотації у мільярди злотих від польського уряду та ЄС, якось воно уляжеться", - резюмував Княжицький.
Що відомо про протести на українсько-польському кордоні
7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.
12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.
20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.
Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.
Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.
Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.
25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.
Згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Євросоюз має відновити обмеження на імпорт українських продуктів, які діяли до повномасштабного вторгнення Росії.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна та Польща можуть тимчасово закрити кордон для торгівлі товарами. Однак пізніше торговий представник України Тарас Качка розповів, що під час перемовин з польськими представниками про закриття кордону не згадувалося.
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