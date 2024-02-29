Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Це питання можна вирішити на рівні Україна-НАТО: нардеп Княжицький про блокування кордону польськими протестувальниками
Ексклюзив

Це питання можна вирішити на рівні Україна-НАТО: нардеп Княжицький про блокування кордону польськими протестувальниками

29 лютого, 2024 четвер
21:07
Економіка Микола Княжицький

Микола Княжицький, народний депутат України, зазначив, що блокування кордону – питання національної безпеки України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"І США, і Польща – наші найближчі союзники. Очевидно, Росія робить все, щоб у цих країнах посіяти хаос у різний спосіб. Бо, якби залежало лише від Байдена, то він вже б давно підписав надання Україні будь-якої допомоги.Точно так само, якби ситуація залежала від прем'єр-міністра Польщі Туска, то жодного блокування кордонів не було. Але в демократичних країнах існують різні політичні сили, які беруть участь у виборах, спекулюють, накручують різні верстви населення, у даному випадку аграріїв, коли ми говоримо про Польщу. Через те, що ці країни демократичні, є люди, які зловживають демократією, займаються національним егоїзмом і не враховують ту складну ситуацію, у якій зараз перебуває Україна, виборюючи та захищаючи ті цінності, на яких ці країни побудовані. Коли вирішиться це в Польщі, сказати складно", - прокоментував Микола Княжицький.

Народний депутат України абсолютно переконаний, що вирішити це питання можна лише на рівні Україна-НАТО, оскільки це питання нашої національної безпеки, і відкритість кордонів, і допуск до України та з України різних товарів.

"Щодо сільськогосподарських товарів, то це питання переговорів. Але вся ця істерія, яка розгортається в Польщі навколо України, побудована на неправдивій інформації. Не є правдою, що українські товари заполонили Польщу, бо більшість товарів там є ембарго. Польща використовується лише для транзиту. Також, що в Україні продукцію виробляють лише олігархи, це теж брехня. 23% зроблено великими підприємствами, а решта невеликими. Польські великі земельні бізнесмени є набагато більшими та багатшими за наших. Тому, коли країна живиться міфами, політичною істерією, а політики це підтримують, то виникає така ситуація, яка виникла у Польщі. Вірю, що ця ситуація буде розв'язана. Врешті-решт ці польські фермери "виколядують" ціною України чергові дотації у мільярди злотих від польського уряду та ЄС, якось воно уляжеться", - резюмував Княжицький.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Євросоюз має відновити обмеження на імпорт українських продуктів, які діяли до повномасштабного вторгнення Росії. 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна та Польща можуть тимчасово закрити кордон для торгівлі товарами. Однак пізніше торговий представник України Тарас Качка розповів, що під час перемовин з польськими представниками про закриття кордону не згадувалося.

Теги:
Суспільство
Україна
Польща
Микола Княжицький
Дональд Туск
Джо Байден
Війна з Росією
НАТО
США
Читайте також:
ядерна зброя рф ракета
29 лютого, 2024 четвер
Китай запропонував укласти угоду про незастосування ядерної зброї
російська техніка
28 лютого, 2024 середа
В "Атеш" визнали, що помилково назвали військову техніку ЗС Білорусі у Мінську російською
ворожий Су-34
29 лютого, 2024 четвер
З початку доби ЗСУ збили три російські Су-34
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.02
    Купівля 38.02
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.2
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
29 лютого
21:25
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
ЗСУ отримали 46 нових видів озброєння українського виробництва з початку року, - Міноборони
21:23
Поль Погба
Чемпіона світу з футболу дискваліфікували на 4 роки за допінг
21:13
Аналітика
Сергій Згурець
Чи є бази ЦРУ на території України та якою була мета приїзду очільника управління. Колонка Сергія Згурця
21:09
на фото: супутник ALOS-3
Країни Заходу майже повністю припинили надавати Росії дані з метеосупутників
21:00
Володимир Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ
20:44
Роман Костенко
Комітет ВР зберіг відстрочку від мобілізації аспірантам-контрактникам, - нардеп Костенко
20:43
міністр оборони США Ллойд Остін
У разі поразки України НАТО доведеться воювати з Росією, - очільник Пентагону
20:43
Тайсон Ф'юрі
Спаринг-партнер розповів, як завдав Ф'юрі травму, через яку перенесли бій з Усиком
20:31
OPINION
Віталій Портников
Послання війни Путіна: головне. Колонка Віталія Портникова
20:29
сокира
Рецидивіст з РФ, повернувшись з війни в Україні, вчинив жорстоке подвійне вбивство в рідному селі
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Чому Зеленський не може зрозуміти Трампа?
19:46
Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд
"Більше артилерії, спільне виробництво зброї та справедливий мир": Зеленський підбив підсумки закордонного турне
19:45
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу ворог по 22 рази атакував на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб
19:27
На фото: "Патріоти"
Netflix поставить на Бродвеї п'єсу про Путіна "Патріоти"
19:17
на фото: Майк Джонсон
Джонсон відповів, коли палата представників США повернеться до ухвалення допомоги Україні
19:08
Олександр Сирський | ЗСУ
На Авдіївському та Курахівському напрямках ЗСУ ведуть жорсткі бої з переважаючими силами РФ, - Сирський
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 736 дня війни: ЗСУ "мінуснули" ще 3 винищувачі росіян, а на Бахмутському напрямку ліквідували окупантів з "Ахмату"
18:49
Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України
У Дії з'явиться чат-бот на основі ШІ: помічницю зватимуть Надія, - Федоров
18:47
Путін
Майже як Брежнєв, але коротше від Горбачова: у РФ проаналізували тривалість промови Путіна
18:43
Міжнародна слідча група, яка розслідує воєнні злочини РФ в Україні, продовжила роботу на 2 роки
18:41
На фото: Національний музей Тараса Шевченка
У Києві судитимуть підрядника за підозрою у привласненні коштів, виділених на ремонт музею Шевченка після обстрілів
18:38
Анонс
Діалог в п'ятницю: Портников і Княжицький обговорять конфлікт Україна-Польща в прямому ефірі
18:28
Авдіївка
Тарнавський: РФ зосереджує зусилля на Авдіївському напрямку
18:13
На фото: Олексій Гнатковський
Актор з фільму "Довбуш" Гнатковський став найсексуальнішим українським митцем
18:08
OPINION
Костянтин Москалець
Цей хлопець
18:07
Олександра Меркушина
Меркушина здобула перше золото для України на юніорському ЧС-2024 з біатлону
18:05
Такер Карлсон і Путін
"Одна з найтупіших речей, яку я коли-небудь чув": Карлсон сказав, що його найбільше вразило в інтерв'ю з Путіним
17:53
"Реальна історія з особистого життя": KRUTЬ та KALUSH випустили спільну пісню
17:49
Иркут МС-21 ближньо-середньомагістральний пасажирський літак
У Росії повідомили про зрив поставок вітчизняних літаків
17:46
У Мінстратегпромі стверджують, що Україна з початку року виготовила близько 200 тис. FPV-дронів
17:39
Оновлено
міни, замінований пляж
В Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території: у ДСНС розповіли, як прискорити розмінування
17:35
катер берегової охорони окупантів
В Азовському морі горів катер ФСБ: постраждали 5 росіян
17:31
Мелітополь
Терор з використанням технологій: у Мелітополі росіяни для патрулювання застосовують квадрокоптери, - Федоров
17:30
гроші
З початку року Україна отримала $1,2 млрд зовнішнього фінансування: 75% коштів – гранти
17:29
Європарламент
Європарламент висловив стурбованість через обмеження закордонних поїздок депутатів ВРУ – резолюція
17:28
"Мертві" політичні партії далі існують на папері, - рух ЧЕСНО
17:19
Оновлено
Олексій Навальний
"Жоден катафалк не погоджується везти тіло": соратники про проблеми з похороном Навального
17:12
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
Вірменії слід замислитися про можливість вступу в Євросоюз, - спікер парламенту
16:58
На фото: Мілена Мельничук
"Погрожували, називали нацисткою": представниця України на "Міс Європа" заявила про цькування з боку росіян
16:55
щеплення вакцинація
Українці зможуть вакцинуватися в аптеках. Подробиці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV