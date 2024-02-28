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"Тимчасове і болюче рішення": Туск заявив, що Польща та Україна можуть повністю закрити кордон для торгівлі товарами

28 лютого, 2024 середа
16:26
Економіка Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу, 28 лютого, заявив, що Україна та Польща можуть тимчасово закрити кордон для торгівлі товарами

Про це інформує pap.pl. 

За словами Туска, наразі з українською стороною ведуться переговори  щодо можливості повного закриття українсько-польського кордону для торгівлі товарами. На його думку, це могло б стати тимчасовим рішенням, яке, однак, буде "болючим для обох сторін". 

"Я готовий приймати жорсткі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, консультуючись з Києвом, щоб не було зайвої напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення" - зазначив прем'єр Польщі.

Заява Туска прозвучала напередодні сільськогосподарського саміту у Варшаві, на якому він планує зустрітися з лідерами протестувальників.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Євросоюз має відновити обмеження на імпорт українських продуктів, які діяли до повномасштабного вторгнення Росії. 

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Польща
зерно
Дональд Туск
експорт зерна
зернові
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