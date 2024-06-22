У мережі шириться інформація про нібито вибух на одній з ТЕЦ Києва: у КМДА відреагували
Низка Telegram-каналів поширили інформацію про нібито вибух на одній з ТЕЦ Києва. У КМДА заявили, що ця інформація не відповідає дійсності
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку", - йдеться у повідомленні.
У КМДА зауважили, що інформація про нібито вибух енергообʼєкті не відповідає дійсності.
Крім цього, там нагадали, що в країні діє воєнний стан та передбачені ним обмеження. Через це поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів - заборонено.
Натомість інформацію про поширення відповідних фото буде передано до Служби безпеки України.
- 22 червня графіки відключення світла в Україні почнуть діяти раніше, ніж було заплановано - з 14:00 до 24:00.
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