У Мінекономіки розповіли, коли Єврокомісія має схвалити план уряду для Ukraine Facility

Про це заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив у кулуарах закритої дискусії "Економіка воєнного часу: уроки минулого для стійкого майбутнього" в Київській школі економіки (KSE), передає Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що його оптимістичний прогноз пов'язаний із тим, що на етапі підготовки документа відбувалась тісна координація з ЄК.

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

Україна 20 березня отримала перші 4,5 млрд євро у межах перехідного фінансування, а для отримання наступних 1,5 млрд у квітні має виконати ще два з п'яти індикаторів, які заплановано до виконання у першому кварталі поточного року.

План уряду для програми було передано Єврокомісії минулого тижня.